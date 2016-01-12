Гадания на Старый Новый год
1. Гадание на варениках на Старый Новый год
Это одно из традиционных гаданий на Старый Новый год. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник, и как раз по его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.
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2. Гадание на зеркалах
Это гадание актуально не только на Старый Новый год, но и на Андрея, в ночь перед Рождеством и на Крещение. Гадание на зеркалах считается очень опасным, поэтому далеко не каждая девушка соглашается настолько испытывать судьбу. Берутся два зеркала( больших и желательно равной величины), устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Гадающая девушка должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух скромных особ. Со стороны этих последних, однако же, требуется не глядеть в зеркало, не подходить к гадающей и не разговаривать. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго, и увидеть можно не только суженого... а и всякую нечисть.
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3. Гадание на зернах
Очень легко гадать на зернах: в банку насыпается любая крупа, задается вопрос, после чего левой рукой достают горсть крупы и пересчитывают зерна. Четное количество означает положительный ответ на поставленный вопрос, нечетное, соответственно, отрицательный.
4. Как узнать имя суженого в ночь на старый Новый год
Разузнать же имя будущего мужа проще простого. Достаточно лишь выйти на улицу и попросить назвать первого встречного мужчину его имя.
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5. Гадание на королей
В ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, можно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, надо вытащить одну карту. Какой король достанется, таким и муж будет: пики – суженый будет старым и ревнивым, трефи – военный, король червей – молодой да богатый, а бубновый король – желанный.
6. Гадание на кольце
По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.
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