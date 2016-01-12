Гадания на Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января, на Старый Новый год 2020, девушки гадают на суженого. Ivona предлагает тебе вспомнить самые любимые гадания наших прабабушек.

1. Гадание на варениках на Старый Новый год

Это одно из традиционных гаданий на Старый Новый год. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник, и как раз по его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.

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2. Гадание на зеркалах

Это гадание актуально не только на Старый Новый год, но и на Андрея, в ночь перед Рождеством и на Крещение. Гадание на зеркалах считается очень опасным, поэтому далеко не каждая девушка соглашается настолько испытывать судьбу. Берутся два зеркала( больших и желательно равной величины), устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Гадающая девушка должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух скромных особ. Со стороны этих последних, однако же, требуется не глядеть в зеркало, не подходить к гадающей и не разговаривать. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго, и увидеть можно не только суженого... а и всякую нечисть.

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3. Гадание на зернах

Очень легко гадать на зернах: в банку насыпается любая крупа, задается вопрос, после чего левой рукой достают горсть крупы и пересчитывают зерна. Четное количество означает положительный ответ на поставленный вопрос, нечетное, соответственно, отрицательный.

4. Как узнать имя суженого в ночь на старый Новый год

Разузнать же имя будущего мужа проще простого. Достаточно лишь выйти на улицу и попросить назвать первого встречного мужчину его имя.

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5. Гадание на королей

В ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, можно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, надо вытащить одну карту. Какой король достанется, таким и муж будет: пики – суженый будет старым и ревнивым, трефи – военный, король червей – молодой да богатый, а бубновый король – желанный.

6. Гадание на кольце

По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.