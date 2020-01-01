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Особенная дата: Сегодня празднуется Международный день семьи

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История праздника и трогательные открытки для самых близких.
15 мая - Международный день семьи
15 мая - Международный день семьи
pinterest.com

В этот день не нужно откладывать теплые слова на потом, даже для самых немногословных из нас Международный день семьи - отличный повод, чтобы сказать своим близким о любви. Больше об это празднике узнайте от Ivona.

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Семья - источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.

15 мая - Международный день семьи
15 мая - Международный день семьи
pinterest.com

15 мая традиционно отмечается Международный день семьи.  Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.

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Как отпраздновать этот день, каждый решает для себя. Можно пригласить членов семьи в ресторан, можно собраться за круглым столом в квартире. Если такой возможности нет, можно просто позвонить или отправить открытку, чтобы еще раз напомнить о том, как тебе дороги твои близкие люди.

“Я люблю и ценю тебя, это счастье, что мы - семья“ - как редко мы произносим эти слова, но именно они согревают наши души, вселяют в нас веру в добро, справедливость, счастье.

Ранее мы рассказывали, какие есть запреты и приметы 15 мая.

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Теги: Международный день семьи, праздник, день семьи 2020, День семьи, открытки
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Источник: IVONA bigmir)net

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