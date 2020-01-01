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29 февраля – лучший день для предложения руки и сердца

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Сегодня, 29 февраля, необычный день с точки зрения календаря, который повторяется один раз в четыре года. Для многих женщин високосный год - это отличный повод сделать предложение руки и сердца своим мужчинам.
29 февраля – лучший день для предложения руки и сердца
29 февраля – лучший день для предложения руки и сердца
shutterstock

Проведенный в Великобритании по заказу компании Eurostar социологический опрос показал, что почти половина незамужних женщин с удовольствием сами сделали бы предложениелюбимому мужчине 29 февраля.

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Хотя две трети опрошенных все еще хотели бы, чтобы сами мужчины подарили им обручальные кольца. А три четверти представителей сильного пола, принявших участие в опросе, вообще заявили, что их ничуть не смутит, если предложение сделает женщина.

В некоторых городах, вроде Бристоля или Лидса, число таких мужчин составило аж 90%. В Британии и некоторых других странах 29 февраля, называемый Leap Day, является тем самым днем в году, когда женщина может сделать предложение руки и сердца мужчине. Конечно, в век торжества феминизма прекрасный пол для этих целей давно уже использует и другие поводы, вроде дней рождения любимых мужчин или юбилеев отношений.

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Почти половина принявших участие в опросе представителей обоего пола заявили, что хотели бы сделать предложение во время романтического отпуска. Идеальный город для этих целей? В первых строчках рейтинга Париж, Венеция и Рим. Судя по всему, “законным правом“ 29 февраля в Британии воспользуются тысячи женщин, которые устали ждать, когда их молодые люди решатся сам преклонить колено.

По крайней мере, представители Eurostar сообщают о всплеске бронирования билетов из Великобритании в Париж и другие романтические столицы мира именно на 29 февраля.

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Теги: 29 февраля, сделать предложение руки и сердца, выйти замуж
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Источник: medikforum.ru

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