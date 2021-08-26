Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 26 августа.

Запреты дня 26 августа 2021: Что нельзя делать на Максима Исповедника freepik.com

В четверг, 26 августа 2021 года, православная церковь чтить память святого преподобного Максима Исповедника. В народном календаре праздник получил название Максимов день.

Что нельзя делать на Максима Исповедника 26 августа 2021?

Ссориться и спорить

Работать в саду и огороде

Ходить по грибы

Приметы и поверья на Максима Исповедника 26 августа 2021

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На Максимов день наши предки откладывали работу в саду и огороде, чтобы провести большую уборку во всех хозяйственных помещениях. В сараи, погреба и амбары позже заносили зерно, овощи, сено, солому и консервацию на зиму. Собранный урожай окуривали дымом от тлеющего пучка чертополоха и читали молитвы-обереги.

Этот день считался неудачным для похода в лес за грибами. В лучшем случае человек вернется с малым количеством грибов, в худшем – получить проблемы со здоровьем.

Не забывали на Максимов день и за погодой следить. Так, тихий ветер 26 августа обещал хорошую погоду на ближайшие дни. Ветреный день – к дождливому сентябрю. Растущая луна красного цвета - к дождю. Молодой месяц красного цвета предвещает сырую погоду. Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью.

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Именины 26 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Ипполит, Алексей, Яков, Конкордия, Максим, Константин, Ксения, Василий, Николай, Тихон, Евдокия, Иван, Парамон, Авундий, Иоанн, Иоасаф, Ириней, Серафим, Серид.

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