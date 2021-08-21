Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 21 августа.

Запреты дня 21 августа 2021: Что нельзя делать на Мирона Ветрогона Getty Images

В субботу, 21 августа 2021 года, в церковном календаре День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В народе святой получил прозвище Ветрогон.

Что нельзя делать на Мирона Ветрогона 21 августа 2021?

Поднимать что-то с земли на перекрестках, чтобы избежать порчи

Мыть дома полы, иначе с грязью можно вымыть счастье и достаток

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Принимать важных решений (могут быть негативные последствия) Грустить

Употреблять алкоголь

Много смеяться

Оскорблять людей

Рвать чужие яблоки

Приметы и поверья на Мирона Ветрогона 21 августа 2021

В языческие времена 21 августа почитали Стрибога – бога ветра. Праздник назывался Ветрогонами. А с приходом христианства в этот день начали чтить память чудотворца Мирона и «переадресовали» ему прозвище Ветрогон.

21 августа считалось днем окончательно перехода от лета к осени. Характерным признаком этого были сильные ветра. Наши предки в ветреную погоду гадали на мечту. Для этого вставали на перекрестке и загадывали желание. Если внезапно подул сильный ветер в лицо, то оно обязательно исполнится.

На Мирона было принято собирать урожай лесных ягод - ежевики и брусники. Из них готовили кисели, варенье, компоты, вина, настойки, пастилу, пироги, а листочки засушивали на чай.

Кроме того, в этот день можно было спрогнозировать погоду на ближайшие дни, а также на осень и зиму.

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Считалось, какая погода на Мирона, таким будет и январь.

Легкий ветер на Мирона обещал солнечную осень, а сильный - к ненастному сентябрю.

Если 21 августа жарко - то осень будет теплая.

Дождь на Мирона Ветрогона предвещал дождливую осень.

Иней в этот день сулил хороший урожай в следующем году.

Хороший урожай ягод говорил о том, что зима будет холодная.

Слышно кваканье лягушек и вода в ручье шумит - к скорому дождю.

Утром туман и роса, значит, погода будет хорошая.

Много рябины - к скорым заморозкам.

Другие праздники 21 августа 2021

День без косметики и макияжа

Праздник старых бурдюков

День поэта

День Стрибога

День сбора диких трав

Международный день бездомных животных

Всемирный день медоносных пчёл

Праздник иконы Божией Матери Толгская

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

День памяти святителя Емилиана Кизического

День памяти преподобного Григория Синаита

Международный день геокешинга

Именины 21 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Анастасий (Анастас, Настас, Настасий), Елевферий (Елеферий, Алферий, Алфер), Зосима, Кассиан (Касьян), Никодим, Савватий (Савватей), Стиракий, Триандафил, Иосиф, Герман, Моисей, Григорий, Мирон, Емельян, Леонид, Николай и Федор.

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