Запреты дня 19 августа 2021: Что нельзя делать на Яблочный Спас
В четверг, 19 августа 2021 года, православная церковь отмечает великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе день получил название Яблочный или Второй Спас.
Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2021?
- Конфликтовать, обижаться, иначе весь негатив вернется к вам сторицей.
- Грустить и унывать
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- Убирать в доме
- Стирать
- Шить и вязать
- Купаться в открытых водоемах
- Убивать насекомых.
- Шумно праздновать и переедать
Приметы и поверья на Яблочный Спас 19 августа 2021
В праздник Преображения Господня люди обязательно посещали службу в церкви и освящали фрукты, ягоды и овощи, в первую очередь яблоки. Наши предки верили, что, надкусив освященное яблоко в Спас, можно узнать свое будущее. Если фрукт кислый на вкус, то стоит ждать трудностей, а если же сладкое – то впереди счастье и радость. Также считалось, что тот, кто съесть 19 августа яблоко с медом, весь год не будет болеть.
В честь праздника разрешалось смягчить пост. На Второй Спас можно было съесть рыбу и выпить красного вина. В остальном меню дня было постным. Даже традиционное блюдо, яблочную выпечку, хозяйки готовили на постном тесте.
Существовала примета, согласно которой на Яблочный Спас нельзя было убивать насекомых. В народе говорили, что, если две мухи сядут на руку, то это предвещает вам удачный год.
Не забывали в великий праздник наблюдать и за погодой.
Чистое безоблачное небо говорило о морозной зиме.
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Если 19 августа на деревьях уже были пожелтевшие листья, то это к похолоданию.
Сухая погода в этот день обещает осень без дождей.
Дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.
Пасмурно и сыро - к промозглой осени.
Какая погода стоит на Яблочный Спас, такая будет и на Покрову, 14 октября.
Другие праздники 19 августа 2021
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- День почтовой марки (День филателии)
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- Всемирный день гуманитарной помощи
- Международный день банта
- День Ашура
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- Католический праздник святого Иоанна Эда
Именины 19 августа 2021
По православному церковному календарю именины отмечают Архип, Макар, Михаил, Петр, Митрофан.
По католическому - Людвиг, Лев.
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