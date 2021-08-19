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Запреты дня 19 августа 2021: Что нельзя делать на Яблочный Спас

Узнайте, чего категорически нельзя делать на Преображение Господне.
Запреты дня 19 августа 2021: Что нельзя делать на Яблочный Спас
Запреты дня 19 августа 2021: Что нельзя делать на Яблочный Спас
freepik.com

В четверг, 19 августа 2021 года, православная церковь отмечает великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе день получил название Яблочный или Второй Спас.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2021?

Приметы и поверья на Яблочный Спас 19 августа 2021

В праздник Преображения Господня люди обязательно посещали службу в церкви и освящали фрукты, ягоды и овощи, в первую очередь яблоки. Наши предки верили, что, надкусив освященное яблоко в Спас, можно узнать свое будущее. Если фрукт кислый на вкус, то стоит ждать трудностей, а если же сладкое – то впереди счастье и радость. Также считалось, что тот, кто съесть 19 августа яблоко с медом, весь год не будет болеть.

В честь праздника разрешалось смягчить пост. На Второй Спас можно было съесть рыбу и выпить красного вина. В остальном меню дня было постным. Даже традиционное блюдо, яблочную выпечку, хозяйки готовили на постном тесте.

Существовала примета, согласно которой на Яблочный Спас нельзя было убивать насекомых. В народе говорили, что, если две мухи сядут на руку, то это предвещает вам удачный год.

Не забывали в великий праздник наблюдать и за погодой.

Чистое безоблачное небо говорило о морозной зиме.

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Если 19 августа на деревьях уже были пожелтевшие листья, то это к похолоданию.

Сухая погода в этот день обещает осень без дождей.

Дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.

Пасмурно и сыро - к промозглой осени.

Какая погода стоит на Яблочный Спас, такая будет и на Покрову, 14 октября.

Другие праздники 19 августа 2021

  • День пасечника в Украине
  • Всемирный день фотографии
  • День превращения в бабочку
  • День почтовой марки (День филателии)
  • Международный день орангутана
  • День врача китайской медицины
  • Всемирный день гуманитарной помощи
  • Международный день банта
  • День Ашура
  • Католический праздник святого Людовика Тулузского
  • Католический праздник святого Иоанна Эда

Именины 19 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Архип, Макар, Михаил, Петр, Митрофан.

По католическому - Людвиг, Лев.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, что нельзя делать, обряды, традиции, Яблочный Спас, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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