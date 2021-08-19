Узнайте, чего категорически нельзя делать на Преображение Господне.

Запреты дня 19 августа 2021: Что нельзя делать на Яблочный Спас freepik.com

В четверг, 19 августа 2021 года, православная церковь отмечает великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе день получил название Яблочный или Второй Спас.

Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2021?

Конфликтовать, обижаться, иначе весь негатив вернется к вам сторицей.

Грустить и унывать

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Выполнять тяжелую работу Убирать в доме

Стирать

Шить и вязать

Купаться в открытых водоемах

Убивать насекомых.

Шумно праздновать и переедать

Приметы и поверья на Яблочный Спас 19 августа 2021

В праздник Преображения Господня люди обязательно посещали службу в церкви и освящали фрукты, ягоды и овощи, в первую очередь яблоки. Наши предки верили, что, надкусив освященное яблоко в Спас, можно узнать свое будущее. Если фрукт кислый на вкус, то стоит ждать трудностей, а если же сладкое – то впереди счастье и радость. Также считалось, что тот, кто съесть 19 августа яблоко с медом, весь год не будет болеть.

В честь праздника разрешалось смягчить пост. На Второй Спас можно было съесть рыбу и выпить красного вина. В остальном меню дня было постным. Даже традиционное блюдо, яблочную выпечку, хозяйки готовили на постном тесте.

Существовала примета, согласно которой на Яблочный Спас нельзя было убивать насекомых. В народе говорили, что, если две мухи сядут на руку, то это предвещает вам удачный год.

Не забывали в великий праздник наблюдать и за погодой.

Чистое безоблачное небо говорило о морозной зиме.

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Если 19 августа на деревьях уже были пожелтевшие листья, то это к похолоданию.

Сухая погода в этот день обещает осень без дождей.

Дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.

Пасмурно и сыро - к промозглой осени.

Какая погода стоит на Яблочный Спас, такая будет и на Покрову, 14 октября.

Другие праздники 19 августа 2021

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Всемирный день фотографии

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День почтовой марки (День филателии)

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Международный день банта

День Ашура

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Католический праздник святого Иоанна Эда

Именины 19 августа 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Архип, Макар, Михаил, Петр, Митрофан.

По католическому - Людвиг, Лев.

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