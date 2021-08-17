Узнайте, чего категорически нельзя делать на во вторник, 17 августа.

Запреты дня 17 августа 2021: Что нельзя делать на Авдотью Малиновку Pixabay.com

Во вторник, 17 августа 2021 года, православные христиане чтут память святой преподобномученицы Евдокии. В народе церковный праздник получил названия Авдотья Малиновка, Авдотья Огуречница и Авдотья Сеногнойка.

Что нельзя делать на Авдотью Малиновку 17 августа 2021?

Давать или брать деньги взаймы - к нищете и различным лишениям

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Совершать сделок купли-продажи (в этот день такие сделки будут крайне неудачными) Начинать новые дела

Грустить

Быть в одиночестве

Приметы и поверья на Авдотью Малиновку 17 августа 2021

Основная традиция этого дня была связана со сбором малины. 17 августа дети ходили в лес за ягодами, а взрослые готовили из малины варенье и уже вечером подавали его на стол. Так появилось название праздника Авдотья Малиновка.

А вот Сеногнойкой святую называли из-за того, что в этот день часто шел дождь и от влаги сено начинало гнить. Прозвищем Огуречница мученицу Евдокию наградили по той причине, что 17 августа хозяйки собирали последний в текущем году урожай огурцов. Также собирали лук и чеснок.

Наши предки говорили, что погода в ноябре будет зависеть от погоды на Авдотью Малиновку. Ясный и теплый день предвещал хорошую погоду в конце осени, а дождь 17 августа – примета ранней зимы.

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Если 17 августа было очень душно и жарко – то это к затяжным мелким дождям.

Грачи вечером летят на юг – к солнечной погоде.

Стрекозы плавно летают высоко над кустарниками – завтра будет ясно и тепло.

Другие праздники 17 августа 2021

День лысых ёжиков

День проснувшихся улиток

День памяти святых семи отроков Эфесских

Именины 17 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Андрей, Антонин, Димитрий, Дионисий (Дионис, Денис), Ексакустодиан, Елевферий (Елеферий, Алферий, Алфер), Иамвлих (Иамблих, Ямблих, Амблих), Иоанн (Иван), Константин, Максимилиан, Мартиниан (Мартьян), Михаил, Симеон, Фафуил, Дария (Дарья), Евдокия (Авдотья, Ия).

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