Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 13 августа.

Запреты дня 13 августа 2021: Что нельзя делать в Евдокимов день freepik.com

В пятницу, 13 августа 2021 года, православные христиане чтут память праведного Евдокима Каппадокиянина. В народе церковный праздник также называют Евдокимовым заговеньем.

Что нельзя делать в Евдокимов день 13 августа 2021?

Ссориться

Отправляться в дорогу

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Выбрасывать остатки со стола Бездельничать

Пить алкоголь

Отказывать в помощи

Сплетничать

Приметы и поверья в Евдокимов день 13 августа 2021

Евдокимов праздник – это последний день перед началом Успенского поста. Так, как в пост запрещалось бурное веселье, то 13 августа молодежь традиционно устраивала гуляния после работы.

Святого Евдокима в народе называли покровителем семейных уз. Поэтому 13 августа считалось одним из самых благоприятных дней в году для свадьбы и венчания.

Наши предки наблюдали в этот день за погодой, чтобы спрогнозировать ее на будущее.

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Так, сильный ветер в Евдокимов день обещал снежную зиму.

Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.

Утренний туман быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – теплая погода продлится еще долго.

Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

Густой туман над лесом – к хорошему урожаю грибов.

Другие праздники 13 августа 2021

День встреч

Международный день левшей

День неприятностей «Пятница, тринадцатое»

День шумящих ракушек

Заговенье на Успенский пост

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Международный день скептиков Католический праздник святых Понтиана и Ипполита

Именины 13 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Антоний (Антон), Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Геласий (Галасий), Георгий (Егор, Егорий), Дионисий, Евдоким (Авдоким), Иоанн (Иван), Иосиф (Иосип, Осип, Есип), Константин, Максим, Николай, Сергий (Сергей), Стефан (Степан), Юрий Анна, Елисавета (Елизавета).

По католическому - Ипполит, Понтиан.

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