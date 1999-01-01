День молодежи: история праздника и когда его отмечают в Украине

12 августа в мире отмечают Международный день молодежи.

Международный день молодежи отмечают 12 августа. Этот праздник сравнительно молодой, его учредили только в 1999 году. Ivona решила рассказать подробнее о Дне молодежи в августе и когда его будут отмечать в Украине.

День молодежи 12 августа: когда появился праздник

Отмечать День молодежи 12 августа рекомендовала Всемирная конференция министров по делам молодежи, которая проходила в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию, вынесенную на конференции, и провозгласила 12 августа Международным днем молодежи.

В этот День проходят различные мероприятия по информированию общественности с целью повышения осведомленности о Всемирной программе действий в интересах молодежи. Каждый год у Дня молодежи новая тема. Например, в 2020-м – Вовлечение молодежи в глобальные действия.

Когда празднуют День молодежи в Украине?

Традиционно в Украине День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня. Отмечали День молодежи в Украине в последнее воскресенье июня согласно указу первого Президента Украины Леонида Кравчука, который подписал соответствующий указ в поддержку молодежных организаций Украины. Тогда последнее воскресенье июня было выбрано не случайно, а по аналогии с Днем советской молодежи, который также отмечали в последнее воскресенье июня.

29 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №333/201, согласно которому День молодежи в Украине будет отмечаться 12 августа.

«С целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений, был подписан соответствующий указ», - отметили в Офисе Президента.

Документ вступит в действие 1 января 2022 года. Т.е. День молодежи будут отмечать по-новому уже в следующем году.

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