Запреты дня 12 августа 2021: Что нельзя делать в Силин день
В четверг, 12 августа 2021 года, православные христиане чтут память святых апостолов от семидесяти Силы и Силуана, которые были учениками святого Павла.
Что нельзя делать в Силин день 12 августа 2021?
- Отказывать в помощи бездомным и беспомощным (будут финансовые проблемы)
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- Рассказывать о плохих снах до заката солнца (могут сбыться)
- Женщинам брать в руки острые предметы (большой риск пораниться)
- Переедать
- Жадничать
- Сплетничать
Приметы и поверья в Силин день 12 августа 2021
В народе верили, что Силуан и Сила являются покровителями пасечников. Поэтому 12 августа им молились о здоровье пчел и хорошем сборе меда. Кроме того, у святых просили помощи все обиженные и скорбящие, в первую очередь те, у кого что-то украли.
Считалось, что 12 августа святой Сила наделял различные растения целебными свойствами, особенно лопух. А вот крапиву травники в этот день не собирали по той причине, что ее жгучие свойства становились сильнее.
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12 августа наши предки начинали сеять озимые. Говорили, что зерно, посеянное в этот день, даст богатый урожай.
Наблюдали на Силин день и за природой, чтобы спрогнозировать погоду:
- Прохладный день говорил о том, что осадков в ближайшее время не будет.
- Дождь и ветер 12 августа - к затяжным осадкам.
- Ярко мерцают звезды перед рассветом - к дождливой погоде.
- Много рябины поспело - осень будет ранней и дождливой, а зима - холодной.
- Сухая и теплая погода - к хорошему урожаю грибов.
- Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.
- Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.
- В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.
- Порывистый ветер предвещает тихую погоду.
Другие праздники 12 августа 2021
- Международный день молодежи
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- День встреченного рассвета
- Всемирный день каллиграфии
Именины 12 августа 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Елима, Епенет, Ефив, Иоанн (Иван), Крискент, Лука, Максим, Муко, Олимпий, Павел, Пармений, Полихроний, Прокул, Сеннис, Сила (Силос), Силуан, Тимон, Хрисотель, Агна, Ангелина, Лукия.
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