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Запреты дня 12 августа 2021: Что нельзя делать в Силин день

Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 12 августа 2021 года.
Запреты дня 12 августа 2021: Что нельзя делать в Силин день
Запреты дня 12 августа 2021: Что нельзя делать в Силин день
freepik.com

В четверг, 12 августа 2021 года, православные христиане чтут память святых апостолов от семидесяти Силы и Силуана, которые были учениками святого Павла.

Что нельзя делать в Силин день 12 августа 2021?

Приметы и поверья в Силин день 12 августа 2021

В народе верили, что Силуан и Сила являются покровителями пасечников. Поэтому 12 августа им молились о здоровье пчел и хорошем сборе меда. Кроме того, у святых просили помощи все обиженные и скорбящие, в первую очередь те, у кого что-то украли.

Считалось, что 12 августа святой Сила наделял различные растения целебными свойствами, особенно лопух. А вот крапиву травники в этот день не собирали по той причине, что ее жгучие свойства становились сильнее.

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12 августа наши предки начинали сеять озимые. Говорили, что зерно, посеянное в этот день, даст богатый урожай. 

Наблюдали на Силин день и за природой, чтобы спрогнозировать погоду:

  • Прохладный день говорил о том, что осадков в ближайшее время не будет.
  • Дождь и ветер 12 августа - к затяжным осадкам.
  • Ярко мерцают звезды перед рассветом - к дождливой погоде.
  • Много рябины поспело - осень будет ранней и дождливой, а зима - холодной.
  • Сухая и теплая погода - к хорошему урожаю грибов.
  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.
  • Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.
  • В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.
  • Порывистый ветер предвещает тихую погоду.

Другие праздники 12 августа 2021

Именины 12 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Елима, Епенет, Ефив, Иоанн (Иван), Крискент, Лука, Максим, Муко, Олимпий, Павел, Пармений, Полихроний, Прокул, Сеннис, Сила (Силос), Силуан, Тимон, Хрисотель, Агна, Ангелина, Лукия.

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Теги: запреты, праздники, что нельзя делать, поверья, приметы, традиции, именины, День ангела, обряды
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Источник: ivonа bigmir)net

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