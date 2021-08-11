Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 11 августа.

Запреты дня 11 августа 2021: Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца depositphotos.com

В среду, 11 августа 2021 года, православные христиане отмечают День памяти мученика Каллиника Киликийского (Калинов день или Калинник) и большой праздник Рождество святителя Николая Чудотворца (Николай Осенний).

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца и Калинов день 11 августа 2021?

Работать в саду или огороде

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Шить, вязать и вышивать Убирать в доме

Давать в долг

Ссориться

Стирать

Приметы и поверья на Рождество Николая Чудотворца и Калинов день 11 августа 2021

В народе верили, что Николай Чудотворец - наиболее приближенный к Богу. Поэтому 11 августа было принято ходить в церковь и молиться святому. В первую очередь он помогал больных и обездоленных. Рождество святителя Николая Чудотворца считалось большим церковным праздником, поэтому в этот день запрещалась любая работа.

Кроме того, в этот день почитали калину. Из этих ягод готовили пироги, а также различные заготовки на зиму в виде компотов и варенья. Также калину использовали в лекарственных целях.

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В Калинов день девушки на рассвете умывались соком ягоды. Считалось, что такой утренний ритуал помогает сохранить красоту. Также люди верили, что тот, кто обнимет 11 августа куст калины, целый год не будет болеть простудой.

В народе бытовало несколько погодных примет на Николая Осеннего:

Утренний туман предвещал хороший урожай ячменя и овса.

Отсутствие заморозков - к теплому началу осени.

Если овес на праздник Николая Чудотворца зеленеет второй раз за сезон, то стоит готовиться к дождливой осени.

Другие праздники 11 августа 2021

День «мусорной еды»

День полёта на воздушном шарике

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День святой Клары, покровительницы телевидения День кинетического песка

День памяти преподобного Константина Косинского

Именины 11 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анатолий, Алексей, Астафий, Волк, Даниил, Лупп, Каллиник, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Пахом, Серафим, Фегност, Серафима, Федотья.

По католическому - Клара, Сусанна.

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