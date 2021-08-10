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Запреты дня 10 августа 2021: Что нельзя делать в Прохоров день

Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 10 августа.
Запреты дня 10 августа 2021: Что нельзя делать в Прохоров день
Запреты дня 10 августа 2021: Что нельзя делать в Прохоров день
Pixabay.com

Во вторник, 10 августа 2021 года, православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Прохора и Пармена. В народе бытовали следующие названия праздника: «День Прохора», «Прохоров день» и «Менялы».

Что нельзя делать в Прохоров день 10 августа 2021?

  • Давать взаймы, выменивать что-то, продавать и покупать (вещь быстро сломается или испортиться)
  • Венчаться и жениться (к одному из супругов вскоре придет смерть)
  • заниматься рукоделием
  • Ходить в лес за грибами
  • Работать не поле
  • Ссориться

Приметы и поверья в Прохоров день 10 августа 2021

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В этот день наши предки занимались собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. Первым стаканом ягод обязательно угощали кого-то, и лишь потом хозяева ели сами и начинали делать заготовки на зиму.

Считалось, что на Прохора непременно нужно съесть грушу. Люди верили, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, найти ответ на волнующий вопрос или успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой, чтобы ребенок рос умным.

10 августа строго запрещалось что-то продавать или покупать. Также нельзя было меняться вещами. Из-за этого запрета праздник иногда называли «Менялы». В народе существовали поговорки: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены» и «Кто в этот день меняет, дурака в придачу получает».

Наблюдали в этот день и за природой, чтобы спрогнозировать, какой будет погода.

Утренняя роса предвещала солнечный день.

Туман стелется по воде утром - к хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.

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Ветреный и дождливый день 10 августа - к продолжительной непогоде.

Высоко плывущие облака – будут сухие и солнечные дни.         

Другие праздники 10 августа 2021

  • День попутного ветра
  • Всемирный день льва
  • Мусульманский Новый год
  • День долгих проводов
  • Международный день влогинга
  • Международный день биодизельного топлива

Именины 10 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Арефа, Василий, Доримедонт, Евстафий, Евфимий, Иоанн (Иван), Иулиан, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Сергий (Сергей), Тимон, Анастасия, Антонина, Дросида, Елена, Ирина, Мавра.

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Теги: запреты, праздники, что нельзя делать, поверья, приметы, традиции, именины, День ангела, обряды
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Источник: ivonа bigmir)net

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