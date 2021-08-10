Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 10 августа.

Запреты дня 10 августа 2021: Что нельзя делать в Прохоров день Pixabay.com

Во вторник, 10 августа 2021 года, православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Прохора и Пармена. В народе бытовали следующие названия праздника: «День Прохора», «Прохоров день» и «Менялы».

Что нельзя делать в Прохоров день 10 августа 2021?

Давать взаймы, выменивать что-то, продавать и покупать (вещь быстро сломается или испортиться)

Венчаться и жениться (к одному из супругов вскоре придет смерть)

заниматься рукоделием

Ходить в лес за грибами

Работать не поле

Ссориться

Приметы и поверья в Прохоров день 10 августа 2021

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В этот день наши предки занимались собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. Первым стаканом ягод обязательно угощали кого-то, и лишь потом хозяева ели сами и начинали делать заготовки на зиму.

Считалось, что на Прохора непременно нужно съесть грушу. Люди верили, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, найти ответ на волнующий вопрос или успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой, чтобы ребенок рос умным.

10 августа строго запрещалось что-то продавать или покупать. Также нельзя было меняться вещами. Из-за этого запрета праздник иногда называли «Менялы». В народе существовали поговорки: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены» и «Кто в этот день меняет, дурака в придачу получает».

Наблюдали в этот день и за природой, чтобы спрогнозировать, какой будет погода.

Утренняя роса предвещала солнечный день.

Туман стелется по воде утром - к хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.

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Ветреный и дождливый день 10 августа - к продолжительной непогоде.

Высоко плывущие облака – будут сухие и солнечные дни.

Другие праздники 10 августа 2021

День попутного ветра

Всемирный день льва

Мусульманский Новый год

День долгих проводов

Международный день влогинга

Международный день биодизельного топлива

Именины 10 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Арефа, Василий, Доримедонт, Евстафий, Евфимий, Иоанн (Иван), Иулиан, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Сергий (Сергей), Тимон, Анастасия, Антонина, Дросида, Елена, Ирина, Мавра.

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