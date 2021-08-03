Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 3 августа.

Запреты дня 3 августа 2021: Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого Pixabay.com

Во вторник, 3 августа 2021 года, православные христиане чтут память монаха Киево-Печерской лавры Онуфрия Молчаливого, который родился в XII веке и жил в Ближних пещерах. Он соблюдал молчание, проводил дни в строгом посте и славился суровым нравом.

Читай также: ТОП-5 самых жутких трагедий на Олимпийских играх

С этим днем связано множество различных примет. Наши предки были уверены, что в этот праздник любую работу необходимо выполнять молча. Без особой надобности на Онуфрия Молчаливого лучше не говорить.

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа 2021?

купаться в водоемах – чтобы не утащил водяной на дно;

есть сырые яблоки, дозволено кушать варенье или компоты с этого фрукта;

лениться - человек, который хорошо работает в этот день, не будет нуждаться в деньгах весь следующий год;

оставлять дом грязным - это притягивает бедность;

брать и давать в долг;

много спать - чтобы не было никаких проблем;

много есть.

Монах Киево-Печерской лавры Онуфрий Молчаливый Википедия

Приметы и поверья в День Онуфрия Молчаливого

В день Онуфрия обращали особое внимание на приметы. Люди верили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Также в народе существовало большое количество погодных примет на 3 августа:

Если ночь на Онуфрия свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой.

Если утром выпало много росы, то хорошего урожая льна не будет.

Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

Если 3 августа беспрерывно гремит гром - будет град.

Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами.

Илья Пророк ходит по полю, считает суслоны (оставленные на жниве для просушки снопы) частные, преподобный Онуфрий нивушку подымает, плуг направляет.

Другие праздники 3 августа 2021

День памяти святого пророка Иезекииля (восточный обряд) - христианский праздник;

День памяти Онуфрия Молчаливого - народный праздник;

Ид аль-Мубахиля исламский (мусульманский) праздник;

Международный День Арбуза.

Именины 3 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.