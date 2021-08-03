Запреты дня 3 августа 2021: что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого
Во вторник, 3 августа 2021 года, православные христиане чтут память монаха Киево-Печерской лавры Онуфрия Молчаливого, который родился в XII веке и жил в Ближних пещерах. Он соблюдал молчание, проводил дни в строгом посте и славился суровым нравом.
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С этим днем связано множество различных примет. Наши предки были уверены, что в этот праздник любую работу необходимо выполнять молча. Без особой надобности на Онуфрия Молчаливого лучше не говорить.
Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа 2021?
- купаться в водоемах – чтобы не утащил водяной на дно;
- есть сырые яблоки, дозволено кушать варенье или компоты с этого фрукта;
- лениться - человек, который хорошо работает в этот день, не будет нуждаться в деньгах весь следующий год;
- оставлять дом грязным - это притягивает бедность;
- брать и давать в долг;
- много спать - чтобы не было никаких проблем;
- много есть.
Приметы и поверья в День Онуфрия Молчаливого
В день Онуфрия обращали особое внимание на приметы. Люди верили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.
Также в народе существовало большое количество погодных примет на 3 августа:
- Если ночь на Онуфрия свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой.
- Если утром выпало много росы, то хорошего урожая льна не будет.
- Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.
- Если 3 августа беспрерывно гремит гром - будет град.
- Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами.
- Илья Пророк ходит по полю, считает суслоны (оставленные на жниве для просушки снопы) частные, преподобный Онуфрий нивушку подымает, плуг направляет.
Другие праздники 3 августа 2021
- День памяти святого пророка Иезекииля (восточный обряд) - христианский праздник;
- День памяти Онуфрия Молчаливого - народный праздник;
- Ид аль-Мубахиля исламский (мусульманский) праздник;
- Международный День Арбуза.
Именины 3 августа 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.
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