Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 3 августа 2021: что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 3 августа.
Запреты дня 3 августа 2021: Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого
Запреты дня 3 августа 2021: Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого
Pixabay.com

Во вторник, 3 августа 2021 года, православные христиане чтут память монаха Киево-Печерской лавры Онуфрия Молчаливого, который родился в XII веке и жил в Ближних пещерах. Он соблюдал молчание, проводил дни в строгом посте и славился суровым нравом.

Читай также: ТОП-5 самых жутких трагедий на Олимпийских играх

С этим днем связано множество различных примет. Наши предки были уверены, что в этот праздник любую работу необходимо выполнять молча. Без особой надобности на Онуфрия Молчаливого лучше не говорить.

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого 3 августа 2021?

  • купаться в водоемах – чтобы не утащил водяной на дно;
  • есть сырые яблоки, дозволено кушать варенье или компоты с этого фрукта;
  • лениться - человек, который хорошо работает в этот день, не будет нуждаться в деньгах весь следующий год;
  • оставлять дом грязным - это притягивает бедность;
  • брать и давать в долг;
  • много спать - чтобы не было никаких проблем;
  • много есть.

Монах Киево-Печерской лавры Онуфрий Молчаливый
Монах Киево-Печерской лавры Онуфрий Молчаливый
Википедия

Приметы и поверья в День Онуфрия Молчаливого

В день Онуфрия обращали особое внимание на приметы. Люди верили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Также в народе существовало большое количество погодных примет на 3 августа:

  • Если ночь на Онуфрия свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой.
  • Если утром выпало много росы, то хорошего урожая льна не будет.
  • Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.
  • Если 3 августа беспрерывно гремит гром - будет град.
  • Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами.
  • Илья Пророк ходит по полю, считает суслоны (оставленные на жниве для просушки снопы) частные, преподобный Онуфрий нивушку подымает, плуг направляет.

Другие праздники 3 августа 2021

  • День памяти святого пророка Иезекииля (восточный обряд) - христианский праздник;
  • День памяти Онуфрия Молчаливого - народный праздник;
  • Ид аль-Мубахиля исламский (мусульманский) праздник;
  • Международный День Арбуза.

Именины 3 августа 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, что нельзя делать, праздники, традиции, поверья, именины, День ангела, обряды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь