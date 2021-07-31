Узнайте, чего категорически нельзя в субботу, 31 июля.

Запреты дня 31 июля 2021: Что нельзя делать в Омельянов день Pixabay.com

В субботу, 31 июля 2021 года, православные христиане чтут память мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре праздник получил названия «Омельянов день», «Емельян» и «Воробьиные ночи».

Что нельзя делать в Омельянов день 31 июля 2021?

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Выходить без надобности из дому, после заката солнца - разгуливает нечисть Мести пол – с мусором можно «выбросить» свое здоровье, счастье и достаток.

Входить в баню с нательным крестом (дух Банник может разгневаться и задушить)

Приметы и поверья в Омельянов день 31 июля 2021

В последний день июля женщины начинали заниматься заготовками на зиму. Хозяйки готовили консервацию, соления и варенья.

Мужчины же заканчивали уборку ржи. После завершения полевых работ делали специальные ритуалы на хороший урожай. Священники служили на полях молебен, а крестьяне затачивали серпы, выкладывали их в форме круга и кропили святой водой.

Вечером на Омельянов день было принято ходить в баню. Из ржаных колосьев и полевых цветов делали веники, которые, по народным поверьям, снимали усталость и придавали сил на весь следующий год. Заходили в баню с поклоном, чтобы почтить духа Банника.

По погоде 31 июля определяли, какими будут ближайшее дни, а также осень и зима.

Солнечный день обещал теплую осень, а дождь на Емельяна – к холодной и мокрой осени.

Жаркая погода в последний день июля - в декабре будет холодно.

Листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

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Еловые шишки расположены на верхушке дерева – морозы начнутся не раньше января. Если 31 июля раки выбираются из воды и стараются в песок зарыться, – примета к грозе.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит долго – к ненастью, если непродолжительно– к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Другие праздники 31 июля 2021

День рождения Гарри Поттера

День вспоминания любимых книжек

Международный день африканской женщины

День памяти преподобного Иоанна Печерского, Многострадального

День памяти мученика Иакинфа Амастридского

Всемирный день рейнджера

День святого Игнатиуса Лойолы

Именины 31 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Аполлинарий, Афанасий, Дасий, Емилиан, Иакинф, Иоанн (Иван), Косма, Леонтий, Маркелл, Марон, Памва, Стефан (Степан).

По католическому – Игнатий, Джованни.

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