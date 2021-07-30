Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 30 июля.

Запреты дня 30 июля 2021: Что нельзя делать на Марину и Лазаря Pixabay.com

В пятницу, 30 июля 2021 года, православные христиане чтут память великомученицы Марины Антиохийской, а также вспоминают о перенесении мощей преподобного Лазаря Галисийского. В народе церковный праздник получил названия Марина Лазоревая, Марина с Лазарем, Огненная Мария и Зори с лазорями.

Что нельзя делать на Марину и Лазаря 30 июля 2021?

свататься и отмечать свадьбы – супруги постоянно будут ссориться

смотреть на молнии - к несчастью и бедности

тратить много денег - иначе финансов не будет в доме

отказывать в помощи

Приметы и поверья на Марину и Лазаря 30 июля 2021

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Святые Марина и Лазарь в наших предков ассоциировались с ливнями и молниями. Существовала легенда, что Марина была дочерью морского царя. Девушка променяла водную стихию на земную жизнь. С тех пор разгневанный отец Марины ищет ее, посылая огненные стрелы (молнии). Считается, что особенно сильно царь гневается в день рождения дочери. Якобы поэтому 30 июля часто было видно зарницы.

Люди побаивались на Марину молний без грома. По народным поверьям, они могли провоцировать лесные пожары. Поэтому в этот день никто не ходил в лес за грибами, ягодами или дровами. Также считалось, что молнии могут «иссушить» зрение.

Существовало в народе большое количество погодных примет на 30 июля:

Гроза предвещала дождливую осень и зиму с метелями.

Если же на Марину и Лазаря выдался жаркий и сухой день, то зима будет холодной.

Если в обед парит, а к вечеру холодает, то на следующий день будет солнечная погода.

Голубые вспышки зарниц обещают хороший урожай орехов.

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Много стрекоз у воды – задождит. Солнечный день сулят чайки, сидящие на волнах.

Кувшинки поникли – к непогоде.

Петухи дерутся 30 июля – стоит ждать грозу и проливной дождь.

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Другие праздники 30 июля 2021

Международный день дружбы

День «Поделитесь обнимашками»

День системного администратора

День цветных напитков

Всемирный день вышивания

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день сноркелинга

Именины 30 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Вероника, Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина, Сперат.

По католическому - Людмила, Улита, Петр.

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