Запреты дня 30 июля 2021: Что нельзя делать на Марину и Лазаря
В пятницу, 30 июля 2021 года, православные христиане чтут память великомученицы Марины Антиохийской, а также вспоминают о перенесении мощей преподобного Лазаря Галисийского. В народе церковный праздник получил названия Марина Лазоревая, Марина с Лазарем, Огненная Мария и Зори с лазорями.
Что нельзя делать на Марину и Лазаря 30 июля 2021?
- свататься и отмечать свадьбы – супруги постоянно будут ссориться
- смотреть на молнии - к несчастью и бедности
- тратить много денег - иначе финансов не будет в доме
- отказывать в помощи
Приметы и поверья на Марину и Лазаря 30 июля 2021
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Святые Марина и Лазарь в наших предков ассоциировались с ливнями и молниями. Существовала легенда, что Марина была дочерью морского царя. Девушка променяла водную стихию на земную жизнь. С тех пор разгневанный отец Марины ищет ее, посылая огненные стрелы (молнии). Считается, что особенно сильно царь гневается в день рождения дочери. Якобы поэтому 30 июля часто было видно зарницы.
Люди побаивались на Марину молний без грома. По народным поверьям, они могли провоцировать лесные пожары. Поэтому в этот день никто не ходил в лес за грибами, ягодами или дровами. Также считалось, что молнии могут «иссушить» зрение.
Существовало в народе большое количество погодных примет на 30 июля:
- Гроза предвещала дождливую осень и зиму с метелями.
- Если же на Марину и Лазаря выдался жаркий и сухой день, то зима будет холодной.
- Если в обед парит, а к вечеру холодает, то на следующий день будет солнечная погода.
- Голубые вспышки зарниц обещают хороший урожай орехов.
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- Солнечный день сулят чайки, сидящие на волнах.
- Кувшинки поникли – к непогоде.
- Петухи дерутся 30 июля – стоит ждать грозу и проливной дождь.
- Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
Другие праздники 30 июля 2021
- Международный день дружбы
- День «Поделитесь обнимашками»
- День системного администратора
- День цветных напитков
- Всемирный день вышивания
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми
- Всемирный день сноркелинга
Именины 30 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Вероника, Евфрасий, Иринарх, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина, Сперат.
По католическому - Людмила, Улита, Петр.
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