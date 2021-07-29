Узнайте, чего категорически нельзя в четверг, 29 июля.

Запреты дня 29 июля 2021: Что нельзя делать в Финогеев день Pixabay.com

В четверг, 29 июля 2021 года, православные христиане чтут священномученика Афиногена Пидахфойского. В народе имя святого решили упростить до Финогея.

Что нельзя делать в Финогеев день 29 июля 2021?

ходить в лес

ссориться

подметать пол

грустить и сидеть в одиночестве

Приметы и поверья в Финогеев день 29 июля 2021

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В народе говорили, что именно с этой даты начинала спадать летняя жара. На Финогея начинался период жатвы. Люди очень почитали первый сноп. После полевых работ вечером его несли с песнями в гумно и с него начинали молотьбу. Существовало поверье, что зерно из первого снопа могло вылечить человека или скотину.

29 июля наши предки искали колос с самым большим количеством зерен, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Зерно с такого колоса хранили до следующей весны. Затем его садили в землю и ждали богатого урожая.

На Финогея под запретом было все, что связано с лесом. В этот день люди не рубили дрова в лесу и не собирали грибов и ягод. Наши предки даже боялись как-нибудь шуметь рядом с лесом. Поэтому, никаких хороводов и гуляний на лесных опушках 29 июля не проводилось.

Бытовало в народе и несколько погодных примет на 29 июля:

Дождь на Финогея - урожай может померзнуть.

Туман 29 июля - к хорошему урожаю грибов и снежной зиме.

Читай также: Рекордсмены по количеству участий в Олимпийских играх Покосившаяся ботва у моркови – примета того, что будет затяжная холодная зима.

Покосившаяся ботва у моркови – примета того, что будет затяжная холодная зима. Если 29 июля мыши начали есть посевы, то зима будет студеной и долгой.

Какая погода последние три июльских дня – такая будет и зима.

Другие праздники 29 июля 2021

Международный день тигра

День поворачивания налево

День Сил специальных операций в Украине

Именины 29 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антиох, Афиноген (Анфиноген), Виатор, Иаков, Иоанн, Кассиодор, Кириак, Павел, Петр, Фавст (Фауст), Алевтина, Валентина, Домината, Иулия (Юлия), Матрона, Хиония (Хиония, Хиона, Хина).

По католическому - Марта, Олаф.

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