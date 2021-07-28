Узнайте, чего категорически нельзя в среду, 28 июля.

Запреты дня 28 июля 2021: Что нельзя делать в День Улиты и Кирика Getty Images

В среду, 28 июля 2021 года, православные христиане чтут память святой мученицы Иулитты и ее сына Кирика. В церковном календаре праздник имеет несколько названий: День Улиты и Кирика, Кирики-Улиты и Кирики-мокродырики. Также 28 июля отмечают годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Святославичем.

Что нельзя делать в День Улиты и Кирика 28 июля 2021?

ссориться

тратить большую сумму денег

отказываться от сложных дел

женщинам заниматься тяжелым физическим трудом

Приметы и поверья в День Улиты и Кирика 28 июля 2021

Читай также: Концерты, спектакли и квесты: куда пойти в Киеве 26 июля – 1 августа

В этот день наши предки старались обходить стороной поле. Люди верили, что на Улиту и Кирика там гуляет нечисть. Согласно старинному поверью, на того, кто будет работать в поле 28 июля, обрушится несчастье. Это может быть и мор домашнего скота, и попадание молнии в дом или в самого человека.

28 июля было принято умываться водой из колодца, чтобы избавиться от недугов. Этой водой стирали и даже кропили одежду.

В зависимости от того, какая погода была за окном, этот день называли или Кирики-мокродырики (шел дождь) или день Владимира Красно Солнышко (стояла теплая солнечная погода).

Если 28 июля липа пожелтела, то это предвещало раннюю осень.

Утренний дождь обещал солнечный день. Если же радуги после дождя не видно, то впереди будет много ясных дней.

Туман вечером на Улиту и Кирика - к дождю. А кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Другие праздники 28 июля 2021

День загадывания желаний

День крещения Руси

День бутылки мира

Читай также: Сколько платят за медали Олимпиады 2020 в Украине, США и других странах День памяти святого равноапостольного князя Владимира Всемирный день охраны природы

День памяти святого равноапостольного князя Владимира Всемирный день охраны природы День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника)

Собор Киевских святых

Всемирный день борьбы с гепатитом

День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты

День PR-специалиста

Именины 28 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Авудим, Василий, Владимир, Иустиниан (Юстиниан), Кирик (Кириак, Кирьяк), Лоллиан, Петр, Агриппина, Иулитта (Юлитта, Улита), Матрона.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.