Запреты дня 27 июля 2021: Что нельзя делать в День Акилы
Во вторник, 27 июля 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского. Другие названия праздника: «Дозоры», «Кочанник».
Что нельзя делать в День Акилы 27 июля 2021?
- заниматься тяжелой работой (ремонтировать, работать в огороде)
- ссориться и конфликтовать
- выбрасывать остатки со стола
- выходить из дома без надобности
- носить одежду темного цвета
- давать в долг
Приметы и поверья в День Акилы 27 июля 2021
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С 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Именно поэтому праздник получил одно из названий Кочанник. А Дозорами этот день прозвали потому, что с 27 июля люди начинали после захода солнца охранять урожай на полях от нечисти.
В День Акилы было принято поклоняться Полевому. Духу оставляли на поле горшок каши. Такой обряд предвещал урожайный год.
Также в это день верили, что солома становилась целебной. Ее прикладывали к голове и пояснице.
Наши предки считали, что 27 июля по улице разгуливала нечистая сила в виде молнии. Поэтому они старались не выходить из дома без особой надобности.
Существовали для 27 июля и погодные приметы:
- Если день дождливый, то дождь будет идти еще неделю.
- Красные листья на деревьях - примета хорошего урожая грибов.
- Ярко-красное солнце предвещает осадки.
- Границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится.
- Глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.
Другие праздники 27 июля 2021
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- День пяти случайных встреч
- День прогулки с домашними растениями
- День памяти преподобного Никодима Святогорца
- День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
- День ходьбы на ходулях
- День трансатлантической связи
- День благодарности волынке
Именины 27 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Акила, Еллий, Иларий, Иоанн, Ираклий, Иуст, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Стефан, Феодор (Фёдор).
По католическому – Наталья и Юлия.
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