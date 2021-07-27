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Запреты дня 27 июля 2021: Что нельзя делать в День Акилы

Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 27 июля.
Запреты дня 27 июля 2021: Что нельзя делать в День Акилы
Запреты дня 27 июля 2021: Что нельзя делать в День Акилы
Getty Images

Во вторник, 27 июля 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского. Другие названия праздника: «Дозоры», «Кочанник».

Что нельзя делать в День Акилы 27 июля 2021?

  • заниматься тяжелой работой (ремонтировать, работать в огороде)
  • ссориться и конфликтовать
  • выбрасывать остатки со стола
  • выходить из дома без надобности
  • носить одежду темного цвета
  • давать в долг

Приметы и поверья в День Акилы 27 июля 2021

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С 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Именно поэтому праздник получил одно из названий Кочанник. А Дозорами этот день прозвали потому, что с 27 июля люди начинали после захода солнца охранять урожай на полях от нечисти.

В День Акилы было принято поклоняться Полевому. Духу оставляли на поле горшок каши. Такой обряд предвещал урожайный год.

Также в это день верили, что солома становилась целебной. Ее прикладывали к голове и пояснице.

Наши предки считали, что 27 июля по улице разгуливала нечистая сила в виде молнии. Поэтому они старались не выходить из дома без особой надобности.

Существовали для 27 июля и погодные приметы:

  • Если день дождливый, то дождь будет идти еще неделю.
  • Красные листья на деревьях - примета хорошего урожая грибов.
  • Ярко-красное солнце предвещает осадки.
  • Границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится.
  • Глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

Другие праздники 27 июля 2021

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    День рождения гамбургера
  • День пяти случайных встреч
  • День прогулки с домашними растениями
  • День памяти преподобного Никодима Святогорца
  • День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
  • День ходьбы на ходулях
  • День трансатлантической связи
  • День благодарности волынке

Именины 27 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Акила, Еллий, Иларий, Иоанн, Ираклий, Иуст, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Стефан, Феодор (Фёдор).

По католическому – Наталья и Юлия.

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Теги: запреты, что нельзя делать, приметы, поверья, праздники, обряды, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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