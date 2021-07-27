Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 27 июля.

Запреты дня 27 июля 2021: Что нельзя делать в День Акилы Getty Images

Во вторник, 27 июля 2021 года, православные христиане чтут память святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского. Другие названия праздника: «Дозоры», «Кочанник».

Что нельзя делать в День Акилы 27 июля 2021?

заниматься тяжелой работой (ремонтировать, работать в огороде)

ссориться и конфликтовать

выбрасывать остатки со стола

выходить из дома без надобности

носить одежду темного цвета

давать в долг

Приметы и поверья в День Акилы 27 июля 2021

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С 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Именно поэтому праздник получил одно из названий Кочанник. А Дозорами этот день прозвали потому, что с 27 июля люди начинали после захода солнца охранять урожай на полях от нечисти.

В День Акилы было принято поклоняться Полевому. Духу оставляли на поле горшок каши. Такой обряд предвещал урожайный год.

Также в это день верили, что солома становилась целебной. Ее прикладывали к голове и пояснице.

Наши предки считали, что 27 июля по улице разгуливала нечистая сила в виде молнии. Поэтому они старались не выходить из дома без особой надобности.

Существовали для 27 июля и погодные приметы:

Если день дождливый, то дождь будет идти еще неделю.

Красные листья на деревьях - примета хорошего урожая грибов.

Ярко-красное солнце предвещает осадки.

Границы кучевых облаков размываются – погода скоро испортится.

Глухой гром – к тихому и короткому дождю, громкий – жди затяжного ливня.

Другие праздники 27 июля 2021

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День трансатлантической связи

День благодарности волынке

Именины 27 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Акила, Еллий, Иларий, Иоанн, Ираклий, Иуст, Константин, Никодим, Николай, Онисим, Петр, Стефан, Феодор (Фёдор).

По католическому – Наталья и Юлия.

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