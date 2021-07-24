Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 24 июля 2021: Что нельзя делать на Ольгу Страдницу

Узнайте, чего категорически нельзя в субботу, 24 июля.
Запреты дня 24 июля 2021: Что нельзя делать на Ольгу Страдницу
Запреты дня 24 июля 2021: Что нельзя делать на Ольгу Страдницу
Pixabay.com

В субботу, 24 июля 2021 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги. В народном календаре праздник прозвали «Ольгой Страдницей».

Что нельзя делать на Ольгу Страдницу 24 июля 2021?

Приметы и поверья на Ольгу Страдницу 24 июля 2021

Наши предки почитали святую княгиню как покровительницу вдов и тех людей, которые недавно перешли в христианство. Кроме того, Ольге молились о хорошей погоде, семейном счастье, здоровье детей,

Княгиня получила прозвище Страдница по той причине, что на 24 июля припадал разгар работ по подготовке к зиме. Кто-то занимался жатвой в поле, кто-то заготовкой сена на лугу, а кто-то собирал в лесе грибы и по ягоды.

Не забывали в этот день и наблюдать за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

  • Гром на Ольгу говорил о том, что будет хорошо ловиться рыба.
  • Солнечный день 24 июля предвещал хороший урожай хлеба.
  • Пиявка поднялась на поверхность воды - следует ждать ветра, урагана или бури.
  • Паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.
  • Если на Ольгу ярко сияют звезды - к удачной охоте на медведя.

Другие праздники 24 июля 2021

  • День работника торговли
  • Международный день заботы о себе
  • День рождения растворимого кофе
  • День заглядывания в будущее
  • День флориста
  • День кадастрового инженера
  • Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной

Именины 24 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

По католическому – Кристина.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, что нельзя делать, традиции, праздники, обряды, именины, День ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь