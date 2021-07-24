Запреты дня 24 июля 2021: Что нельзя делать на Ольгу Страдницу
В субботу, 24 июля 2021 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги. В народном календаре праздник прозвали «Ольгой Страдницей».
Что нельзя делать на Ольгу Страдницу 24 июля 2021?
- Одалживать и давать взаймы деньги, соль, хлеб
- Переедать – будут финансовые проблемы
- Хвастаться
- Лениться
- Ссориться
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- Стирать
- Подбирать деньги на улице
Приметы и поверья на Ольгу Страдницу 24 июля 2021
Наши предки почитали святую княгиню как покровительницу вдов и тех людей, которые недавно перешли в христианство. Кроме того, Ольге молились о хорошей погоде, семейном счастье, здоровье детей,
Княгиня получила прозвище Страдница по той причине, что на 24 июля припадал разгар работ по подготовке к зиме. Кто-то занимался жатвой в поле, кто-то заготовкой сена на лугу, а кто-то собирал в лесе грибы и по ягоды.
Не забывали в этот день и наблюдать за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.
- Гром на Ольгу говорил о том, что будет хорошо ловиться рыба.
- Солнечный день 24 июля предвещал хороший урожай хлеба.
- Пиявка поднялась на поверхность воды - следует ждать ветра, урагана или бури.
- Паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.
- Если на Ольгу ярко сияют звезды - к удачной охоте на медведя.
Другие праздники 24 июля 2021
- День работника торговли
- Международный день заботы о себе
- День рождения растворимого кофе
- День заглядывания в будущее
- День флориста
- День кадастрового инженера
- Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной
Именины 24 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.
По католическому – Кристина.
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