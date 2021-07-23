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Запреты дня 23 июля 2021: Что нельзя делать на Антония Громоносца

Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 23 июля.
Запреты дня 23 июля 2021: Что нельзя делать на Антония Громоносца
Запреты дня 23 июля 2021: Что нельзя делать на Антония Громоносца
freepik.com

В пятницу, 23 июля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».

Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2021?

Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2021

Наши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывали грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.

В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.

В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

  • Если утром 23 июля трава сухая – то вечером будет дождь.
  • Утренний туман стелется по воде - к хорошей погоде.
  • На Антония много ряски на воде – к удачному году.
  • Гроза ночью – к хорошей погоде.

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    Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
  • Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
  • Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки на деревья залезли – к ливню.
  • Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи - к дождю.
  • Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.

Другие праздники 23 июля 2021

  • День дачника
  • День заливной тоски
  • Всемирный день китов и дельфинов
  • Международный день бла-бла-бла
  • День жмурок с ярким светом
  • День кондитерской посыпки
  • День синдрома Шегрена

Именины 23 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.

По католическому – Бригида, Аполлинария.

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Теги: запреты, приметы, обряды, традиции, праздники, поверья, что нельзя делать, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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