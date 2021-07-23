Запреты дня 23 июля 2021: Что нельзя делать на Антония Громоносца
В пятницу, 23 июля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».
Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2021?
- Ругаться
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- Гулять возле водоемов
- Стричь волосы
- Подметать в доме и убирать на подворье
Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2021
Наши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывали грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.
В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.
В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.
- Если утром 23 июля трава сухая – то вечером будет дождь.
- Утренний туман стелется по воде - к хорошей погоде.
- На Антония много ряски на воде – к удачному году.
- Гроза ночью – к хорошей погоде.
Читай также: Знаменитые женщины, которые сами сделали предложения своим мужьямПчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
- Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
- Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
- Бабочек не видно – к дождю.
- Улитки на деревья залезли – к ливню.
- Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи - к дождю.
- Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.
Другие праздники 23 июля 2021
- День дачника
- День заливной тоски
- Всемирный день китов и дельфинов
- Международный день бла-бла-бла
- День жмурок с ярким светом
- День кондитерской посыпки
- День синдрома Шегрена
Именины 23 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.
По католическому – Бригида, Аполлинария.
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