Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 23 июля.

Запреты дня 23 июля 2021: Что нельзя делать на Антония Громоносца freepik.com

В пятницу, 23 июля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».

Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2021?

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Носить грязную одежду Гулять возле водоемов

Стричь волосы

Подметать в доме и убирать на подворье

Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2021

Наши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывали грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.

В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.

В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

Если утром 23 июля трава сухая – то вечером будет дождь.

Утренний туман стелется по воде - к хорошей погоде.

На Антония много ряски на воде – к удачному году.

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Читай также: Знаменитые женщины, которые сами сделали предложения своим мужьям Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре. Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи - к дождю.

Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.

Другие праздники 23 июля 2021

День дачника

День заливной тоски

Всемирный день китов и дельфинов

Международный день бла-бла-бла

День жмурок с ярким светом

День кондитерской посыпки

День синдрома Шегрена

Именины 23 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.

По католическому – Бригида, Аполлинария.

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