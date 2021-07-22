Запреты дня 22 июля 2021: Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла
В четверг, 22 июля 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. В народе их прозвали Панкратий Ягодник и Кирилл Черничный.
Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021?
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- отказать в помощи нуждающемуся
- начинать новые дела
Приметы и поверья на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021
22 июля называли Ягодным или Черничным днем из-за того, что именно в этот период созревала в лесах черника. Наши предки даже откладывали работу в поле, чтобы собрать чернику. Листья заготавливали на чай зимой, а с ягод готовили пироги, варенье и компоты.
Также на Панкратия и Кирилла собирали огурцы на огороде. Существовал такой ритуал: мать семейства тайно ото всех закапывала первый огурец в огороде, чтобы сохранить хороший урожай до следующего года. Если же проигнорировать этот обряд, то овоща не хватит на зиму.
В народе бытовало несколько погодных примет о 22 июля:
- Если черники уродилось слишком много, то это к морозной зиме.
- Плохой урожай этой ягоды предвещал холодную осень.
- Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы.
Читай также: ТОП-5 звезд, которые не стесняются седеющих волосРоса в этот день предвещала ливень.
- Радуга на Панкратия и Кирилла - к теплой и жаркой погоде.
- Потемневшая луна - дожди будут идти до конца июля.
Другие праздники 22 июля 2021
- День трудяги
- Всемирный день мозга
- Международный день бокса
- День находок
- День летнего отдыха
- День гамака
- День приближенного значения числа Пи
- День львиной доли
Именины 22 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.
По католическому – Магдалина, Мария.
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