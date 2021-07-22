Узнайте, чего категорически нельзя в Черничный день.

Запреты дня 22 июля 2021: Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла Pixabay.com

В четверг, 22 июля 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. В народе их прозвали Панкратий Ягодник и Кирилл Черничный.

Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021?

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Приметы и поверья на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021

22 июля называли Ягодным или Черничным днем из-за того, что именно в этот период созревала в лесах черника. Наши предки даже откладывали работу в поле, чтобы собрать чернику. Листья заготавливали на чай зимой, а с ягод готовили пироги, варенье и компоты.

Также на Панкратия и Кирилла собирали огурцы на огороде. Существовал такой ритуал: мать семейства тайно ото всех закапывала первый огурец в огороде, чтобы сохранить хороший урожай до следующего года. Если же проигнорировать этот обряд, то овоща не хватит на зиму.

В народе бытовало несколько погодных примет о 22 июля:

Если черники уродилось слишком много, то это к морозной зиме.

Плохой урожай этой ягоды предвещал холодную осень.

Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы.

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Роса в этот день предвещала ливень. Радуга на Панкратия и Кирилла - к теплой и жаркой погоде.

Потемневшая луна - дожди будут идти до конца июля.

Другие праздники 22 июля 2021

День трудяги

Всемирный день мозга

Международный день бокса

День находок

День летнего отдыха

День гамака

День приближенного значения числа Пи

День львиной доли

Именины 22 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

По католическому – Магдалина, Мария.

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