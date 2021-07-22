Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 22 июля 2021: Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла

Узнайте, чего категорически нельзя в Черничный день.
Запреты дня 22 июля 2021: Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла
Запреты дня 22 июля 2021: Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла
Pixabay.com

В четверг, 22 июля 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, и священномученика Кирилла, епископа Гортинского. В народе их прозвали Панкратий Ягодник и Кирилл Черничный.

Что нельзя делать на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021?

Приметы и поверья на Панкратия и Кирилла 22 июля 2021

22 июля называли Ягодным или Черничным днем из-за того, что именно в этот период созревала в лесах черника. Наши предки даже откладывали работу в поле, чтобы собрать чернику. Листья заготавливали на чай зимой, а с ягод готовили пироги, варенье и компоты.

Также на Панкратия и Кирилла собирали огурцы на огороде. Существовал такой ритуал: мать семейства тайно ото всех закапывала первый огурец в огороде, чтобы сохранить хороший урожай до следующего года. Если же проигнорировать этот обряд, то овоща не хватит на зиму.

В народе бытовало несколько погодных примет о 22 июля:

  • Если черники уродилось слишком много, то это к морозной зиме.
  • Плохой урожай этой ягоды предвещал холодную осень.
  • Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы.

  • Читай также: ТОП-5 звезд, которые не стесняются седеющих волос

    Роса в этот день предвещала ливень.
  • Радуга на Панкратия и Кирилла -  к теплой и жаркой погоде.
  • Потемневшая луна - дожди будут идти до конца июля.

Другие праздники 22 июля 2021

  • День трудяги
  • Всемирный день мозга
  • Международный день бокса
  • День находок
  • День летнего отдыха
  • День гамака
  • День приближенного значения числа Пи
  • День львиной доли

Именины 22 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.

По католическому – Магдалина, Мария.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, праздники, что нельзя делать, приметы, поверья, именины, День ангела, обряды, традиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь