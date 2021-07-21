Запреты дня 21 июля 2021: Что нельзя делать в Прокопьев день
В среду, 21 июля 2021 года, православные христиане чтут память праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. Также в этот день отмечается праздник иконы Казанской Божьей Матери. В народе день получил названия: Казанская летняя, Зажинки и Прокопий Жнец.
Что нельзя делать в Прокопьев день и Казанскую летнюю 21 июля 2021?
- купаться открытых водоемах
- отправляться в дальнюю дорогу
- начинать новые дела
- заниматься тяжелым трудом (исключение – работа в поле)
- лениться
- ссориться
Приметы и поверья в Прокопьев день и Казанскую летнюю 21 июля 2021
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В этот день было принято ходить в церковь и молиться Божьей матери за здоровье своих близких. В народе верили, что Казанская Богородица может исполнит мечту женщин, которые давно молятся о рождении ребенка.
21 июля считалось одним из самых благоприятных дней для свадьбы и венчания. Влюбленные, которые хотели прожить вместе долго и счастливо, старались обвенчаться именно в Казанскую летнюю.
Если черника до этого дня поспела, то на Прокопьев день начинали жать ржу. На поле приносили различные блюда и всей семьей и садились почитать святого Прокопия и Казанскую Божью Матерь сразу после того, как уже были готовы первые 9 снопов. По традиции, первый сноп делала самая старшая женщина в доме. Связку стеблей с колосьями приносили вечером в жилье и ставили под иконы, чтобы отпугивать им нечистую силу и насекомых.
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Люди говорили, что хорошая погода в Прокопия принесет дождь на Ильин день в начале августа. А слишком много злых пчел 21 июля было приметой приближающейся засухи.
Другие праздники 21 июля 2021
- День «Пригласите инопланетянина жить с вами»
- День переучёта
- Мусульманский праздник «Ат-Ташрик»
Именины 21 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Дмитрий, Прокопий (Прокофий).
По католическому – Андрей, Виктор, Даниил.
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