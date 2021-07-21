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Запреты дня 21 июля 2021: Что нельзя делать в Прокопьев день

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Узнайте, чего категорически нельзя в среду, 21 июля.
Запреты дня 21 июля 2021: Что нельзя делать в Прокопьев день
Запреты дня 21 июля 2021: Что нельзя делать в Прокопьев день
freepik.com

В среду, 21 июля 2021 года, православные христиане чтут память праведного Прокопия, Устюжского чудотворца. Также в этот день отмечается праздник иконы Казанской Божьей Матери. В народе день получил названия: Казанская летняя, Зажинки и Прокопий Жнец.

Что нельзя делать в Прокопьев день и Казанскую летнюю 21 июля 2021?

  • купаться открытых водоемах
  • отправляться в дальнюю дорогу
  • начинать новые дела
  • заниматься тяжелым трудом (исключение – работа в поле)
  • лениться
  • ссориться

Приметы и поверья в Прокопьев день и Казанскую летнюю 21 июля 2021

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В этот день было принято ходить в церковь и молиться Божьей матери за здоровье своих близких. В народе верили, что Казанская Богородица может исполнит мечту женщин, которые давно молятся о рождении ребенка.

21 июля считалось одним из самых благоприятных дней для свадьбы и венчания. Влюбленные, которые хотели прожить вместе долго и счастливо, старались обвенчаться именно в Казанскую летнюю.

Если черника до этого дня поспела, то на Прокопьев день начинали жать ржу. На поле приносили различные блюда и всей семьей и садились почитать святого Прокопия и Казанскую Божью Матерь сразу после того, как уже были готовы первые 9 снопов. По традиции, первый сноп делала самая старшая женщина в доме. Связку стеблей с колосьями приносили вечером в жилье и ставили под иконы, чтобы отпугивать им нечистую силу и насекомых.

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Люди говорили, что хорошая погода в Прокопия принесет дождь на Ильин день в начале августа. А слишком много злых пчел 21 июля было приметой приближающейся засухи.

Другие праздники 21 июля 2021

  • День «Пригласите инопланетянина жить с вами»
  • День переучёта
  • Мусульманский праздник «Ат-Ташрик»

Именины 21 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Дмитрий, Прокопий (Прокофий).

По католическому – Андрей, Виктор, Даниил.

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Теги: запреты, праздники, что нельзя делать, приметы, поверья, обычаи, традиции, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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