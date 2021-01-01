Церковный календарь на август 2021: перечень всех праздников

На август выпадает много важных религиозных праздников.

О государственных и профессиональных праздниках в августе 2021 мы уже рассказывали, а теперь поговорим о религиозных. Православные в августе будут отмечать много важных праздников, среди которых Спасы, День пророка Ильи и Успение Пресвятой Богородицы. Когда и какие религиозные праздники отмечают в августе 2021, а когда стоит придерживаться поста – читайте в нашем материале.

Церковный календарь на август 2021: полный список праздников

1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа — пророка Ильи

3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августа — преподобного Корнилия Переяславского

5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников

6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа

9 августа — великомученика и Целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского

10 августа — Смоленской иконы Божией Матери

11 августа — преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

12 августа — мученика Иоанна Воина

13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана

16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца

17 августа — семи отроков Эфесских

18 августа — предпразднство Преображения Господня

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас

20 августа — попразднства Преображения Господня

21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея

23 августа — священномученика Лаврентия

24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона

25 августа — преподобномучеников Белогорских

26 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника

27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы — Ореховый Спас

30 августа — священномученика Мирона Кизичного

31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра

Религиозные посты в августе 2021

Успенский пост – с 14 по 28 августа. По окончанию поста православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.

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