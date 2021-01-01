Церковный календарь на август 2021: перечень всех праздников
О государственных и профессиональных праздниках в августе 2021 мы уже рассказывали, а теперь поговорим о религиозных. Православные в августе будут отмечать много важных праздников, среди которых Спасы, День пророка Ильи и Успение Пресвятой Богородицы. Когда и какие религиозные праздники отмечают в августе 2021, а когда стоит придерживаться поста – читайте в нашем материале.
Церковный календарь на август 2021: полный список праздников
1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
2 августа — пророка Ильи
3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
4 августа — преподобного Корнилия Переяславского
5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников
6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
9 августа — великомученика и Целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери
11 августа — преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
12 августа — мученика Иоанна Воина
13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана
16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца
17 августа — семи отроков Эфесских
18 августа — предпразднство Преображения Господня
19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас
20 августа — попразднства Преображения Господня
21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея
23 августа — священномученика Лаврентия
24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
25 августа — преподобномучеников Белогорских
26 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника
27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы — Ореховый Спас
30 августа — священномученика Мирона Кизичного
31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра
Религиозные посты в августе 2021
Успенский пост – с 14 по 28 августа. По окончанию поста православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Однодневные посты: 4, 6, 11 и 13 августа.
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