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Запреты дня 20 июля 2021: Что нельзя делать в день Евфросинии

Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 20 июля.
Запреты дня 20 июля 2021: Что нельзя делать в день Евфросинии
Запреты дня 20 июля 2021: Что нельзя делать в день Евфросинии
freepik.com

Во вторник, 20 июля 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Евфросинии, которую в народе прозвали Евфросинией (Авдотью) Сеногнойкой.

Что нельзя делать в день Евфросинии 20 июля 2021?

  • Заниматься ручной стиркой – к нищете
  • Свататься, делать предложение или отмечать свадьбу - к постоянным семейным проблемам и ссорам
  • Купаться в открытых водоемах – утащит Водяной
  • Расстраиваться по любому поводу
  • Обманывать
  • Завидовать

Приметы и поверья в день Евфросинии 20 июля 2021

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Прозвище «Сеногнойка» святая Евфросиния получила из-за того, что ранее в этот период начинался сезон дождей. Из-за осадков не всем удавалось успеть собрать сено. Трава в стогах прела и гнила.

В старину существовала традиция, согласно которой 20 июля наши предки относили на поле полотенце с завернутым в него серпом. Этим рушником было принято обвязывать первый сноп. Связку стеблей освящали в церкви и ставили в углу дома под иконами.

Также в этот день окуривали жилье дубовыми листьями, чтобы защитить дом от пожаров.

Утром, 20 июля, собирали укроп, который, по поверьям, на Евфросинию приобретал целебные свойства. Кроме того, в эту дату начинали высаживать землянику и повторно садили редис.

Люди верили, что если на Евфросинию начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель. А если в этот день пчелы ставали злыми, то стоило ждать засухи.

Другие праздники 20 июля 2021

  • Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам»
  • День дневного сна

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    Международный день торта
  • Международный день шахмат
  • День освоения космоса
  • Всемирный день прыжка
  • День памяти преподобного Фомы Малеина

Именины 20 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.

По католическому – Маргарита, Вячеслав, Анастасия.

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Теги: запреты, приметы, праздники, что нельзя делать, поверья, традиции, именины, День ангела, обычаи
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Источник: Ivonа bigmir)net

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