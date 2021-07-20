Узнайте, чего категорически нельзя во вторник, 20 июля.

Запреты дня 20 июля 2021: Что нельзя делать в день Евфросинии freepik.com

Во вторник, 20 июля 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Евфросинии, которую в народе прозвали Евфросинией (Авдотью) Сеногнойкой.

Что нельзя делать в день Евфросинии 20 июля 2021?

Заниматься ручной стиркой – к нищете

Свататься, делать предложение или отмечать свадьбу - к постоянным семейным проблемам и ссорам

Купаться в открытых водоемах – утащит Водяной

Расстраиваться по любому поводу

Обманывать

Завидовать

Приметы и поверья в день Евфросинии 20 июля 2021

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Прозвище «Сеногнойка» святая Евфросиния получила из-за того, что ранее в этот период начинался сезон дождей. Из-за осадков не всем удавалось успеть собрать сено. Трава в стогах прела и гнила.

В старину существовала традиция, согласно которой 20 июля наши предки относили на поле полотенце с завернутым в него серпом. Этим рушником было принято обвязывать первый сноп. Связку стеблей освящали в церкви и ставили в углу дома под иконами.

Также в этот день окуривали жилье дубовыми листьями, чтобы защитить дом от пожаров.

Утром, 20 июля, собирали укроп, который, по поверьям, на Евфросинию приобретал целебные свойства. Кроме того, в эту дату начинали высаживать землянику и повторно садили редис.

Люди верили, что если на Евфросинию начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель. А если в этот день пчелы ставали злыми, то стоило ждать засухи.

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Именины 20 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.

По католическому – Маргарита, Вячеслав, Анастасия.

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