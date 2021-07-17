Узнайте, чего категорически нельзя в субботу, 17 июля.

Запреты дня 17 июля 2021: Что нельзя делать на Андрея Наливу freepik.com

В субботу, 17 июля 2021 года, православные христиане чтут память святителя Андрея, архиепископа Критского, а также русского князя Андрея Боголюбского, великого распространителя христианства на Руси.

Что нельзя делать на Андрея Наливу 17 июля 2021?

одалживать деньги и давать взаймы

чинить что-то (зашивать одежду, ремонтировать мебель)

переезжать

оставлять детей одних

ругаться, обижаться, завидовать

Приметы и поверья на Андрея Наливу 17 июля 2021

Читай также: Что взять с собой в отпуск: ТОП-5 главных средств

Праздник получил название «Налива» из-за того, что к этому дню на полях наливались озимые культуры. На Андрея было принято готовить овсяную кашу с маслом. Однако, перед трапезой следовало накормить овсом лошадей. Также скакунам давали подышать паром от вареной овсяной шелухи, чтобы они весь год были здоровыми.

17 июля разрешалось совершать несложные магические ритуалы. Чтобы защитить дом от нечисти, в этот день жилье окуривали травой зверобоя. А вот молодые девушки, чтобы ускорить свое замужество, готовили овсяный кисель, съедали его и вылизывали тарелку.

На Андрея Наливу наши предки наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие дни и месяцы.

Считалось, какая погода 17 июля, такая будет и 11 августа на Калинника.

Если на Андрея Наливу много ос, то зима будет холодной.

Если в этот день на деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.

Если при первых каплях дождя куры в курятник прячутся, то ливень будет затяжным.

Хороший урожай лесных ягод – к суровой зиме.

Другие праздники 17 июля 2021

День дарения подарков

День рождения «Диснейленда»

Читай также: Вес знаменитостей: Сколько весят Миддлтон, Полякова и другие звезды Всемирный день эмоджи

Всемирный день эмоджи День международного правосудия

День укоренившихся традиций

День этнографа

Международный день фиргун

Именины 17 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Асклипиада, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Мария, Марк, Марфа, Менинг, Михаил, Николай, Никон, Савва, Татьяна, Тихон, Феодор, Феодот, Феодотия, Феофил.

По католическому - Алексис, Генриетта, Джулия, Евфрасия, Екатерина, Констанция, Луиза, Магнус, Мария, Марта, Маркеллина, Платон, Тереза, Феликс, Шарлотта, Ядвига.

Вам будет интересно почитать на Ivona: