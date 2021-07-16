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Запреты дня 16 июля 2021: Что нельзя делать на Маков день

Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 16 июля.
Запреты дня 16 июля 2021: Что нельзя делать на Маков день
Запреты дня 16 июля 2021: Что нельзя делать на Маков день
freepik.com

В пятницу, 16 июля 2021 года, православные христиане чтут память святых мучеников Мокия и Марка. Другие названия праздника: «Стожары» и «Маков день».

Что нельзя делать на Маков день 16 июля 2021?

  • Начинать новые дела и строить планы
  • Переезжать
  • Пить алкоголь
  • Ругаться
  • Унывать

Приметы и поверья на Маков день 16 июля 2021

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16 июля прозвали в народе Маковым днем, потому что именно в этот период начинали сеять растение. Наши предки использовали мак не только в кулинарии, но и в медицине и даже магии.

В старину, мак считали цветком-привидением, который способен высасывать человеческую кровь. По другим поверьям, растение обладало снотворным действием и могло усыпить любую нечистую силу.

Дата 16 июля в народном календаре получила еще одно название «Стожары». Так еще называли звездное скопление. Появление созвездия предвещало удачу охотникам.

День считался очень плохим, он приносил убытки и другие потери. Поэтому наши предки старались быть осторожными и не начинать новых дел.

Существовало и множество других примет на 16 июля:

  • Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.
  • Комары и мошки роем летают – это к хорошей погоде на ближайшую неделю.
  • Собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит, - значит, скоро будет ненастье.
  • Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
  • Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.
  • Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.

Другие праздники 16 июля 2021

Именины 16 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

По католическому - Мария, Кармен, Венедикт, Евстафий.

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Теги: запреты, что нельзя делать, приметы, праздники, поверья, традиции, обычаи, именины, День ангела, мак
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Источник: ivonа bigmir)net

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