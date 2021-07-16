Запреты дня 16 июля 2021: Что нельзя делать на Маков день
В пятницу, 16 июля 2021 года, православные христиане чтут память святых мучеников Мокия и Марка. Другие названия праздника: «Стожары» и «Маков день».
Что нельзя делать на Маков день 16 июля 2021?
- Начинать новые дела и строить планы
- Переезжать
- Пить алкоголь
- Ругаться
- Унывать
Приметы и поверья на Маков день 16 июля 2021
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16 июля прозвали в народе Маковым днем, потому что именно в этот период начинали сеять растение. Наши предки использовали мак не только в кулинарии, но и в медицине и даже магии.
В старину, мак считали цветком-привидением, который способен высасывать человеческую кровь. По другим поверьям, растение обладало снотворным действием и могло усыпить любую нечистую силу.
Дата 16 июля в народном календаре получила еще одно название «Стожары». Так еще называли звездное скопление. Появление созвездия предвещало удачу охотникам.
День считался очень плохим, он приносил убытки и другие потери. Поэтому наши предки старались быть осторожными и не начинать новых дел.
Существовало и множество других примет на 16 июля:
- Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.
- Комары и мошки роем летают – это к хорошей погоде на ближайшую неделю.
- Собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит, - значит, скоро будет ненастье.
- Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.
- Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.
- Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.
Другие праздники 16 июля 2021
- День дыни в Украине
- День бухгалтера и аудитора в Украине
- День вкусной еды
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- Всемирный день змеи
- День благодарности морской свинке
- Международный день дрэг-квина
Именины 16 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.
По католическому - Мария, Кармен, Венедикт, Евстафий.
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