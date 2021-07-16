Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 16 июля.

Запреты дня 16 июля 2021: Что нельзя делать на Маков день freepik.com

В пятницу, 16 июля 2021 года, православные христиане чтут память святых мучеников Мокия и Марка. Другие названия праздника: «Стожары» и «Маков день».

Что нельзя делать на Маков день 16 июля 2021?

Начинать новые дела и строить планы

Переезжать

Пить алкоголь

Ругаться

Унывать

Приметы и поверья на Маков день 16 июля 2021

Читай также: Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года

16 июля прозвали в народе Маковым днем, потому что именно в этот период начинали сеять растение. Наши предки использовали мак не только в кулинарии, но и в медицине и даже магии.

В старину, мак считали цветком-привидением, который способен высасывать человеческую кровь. По другим поверьям, растение обладало снотворным действием и могло усыпить любую нечистую силу.

Дата 16 июля в народном календаре получила еще одно название «Стожары». Так еще называли звездное скопление. Появление созвездия предвещало удачу охотникам.

День считался очень плохим, он приносил убытки и другие потери. Поэтому наши предки старались быть осторожными и не начинать новых дел.

Существовало и множество других примет на 16 июля:

Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.

Комары и мошки роем летают – это к хорошей погоде на ближайшую неделю.

Собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит, - значит, скоро будет ненастье.

Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.

Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.

Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.

Другие праздники 16 июля 2021

День дыни в Украине

День бухгалтера и аудитора в Украине

День вкусной еды

Читай также: ТОП-10 звезд, которые воспитывались в детских домах и приемных семьях День рисования на асфальте

День рисования на асфальте Всемирный день змеи

День благодарности морской свинке

Международный день дрэг-квина

Именины 16 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.

По католическому - Мария, Кармен, Венедикт, Евстафий.

Вам будет интересно почитать на Ivona: