Запреты дня 15 июля 2021: Что нельзя делать в День Берегини
В четверг, 15 июля 2021 года, почитают славянскую богину Берегиню. С приходом православного христианства ее образ смешался с образом Богоматери, поэтому в этот день также чествовали «Матушку Сырую Богородицу».
Что нельзя делать в День Берегини 15 июля 2021?
- Лениться
- Ссориться
- Переезжать
Приметы и поверья в День Берегини 15 июля 2021
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Наши предки представляли Берегиню в образе белоствольной березы. Поэтому, в этот день незамужние девушки отправлялись в лес, поклонялись дереву и просили у него счастья в любви. Кроме того, в старину Берегинями также называли речных русалок.
Считалось, что 15 июля можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали небольшую ветку березы и в тайно оставляли ее на пороге понравившегося парня. Как только суженый перешагнет через ветку, девушке нужно было подобрать ее и спрятать в сухом месте, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».
15 июля люди откладывали важные дела, особенно сенокос. Утром они шли в лес, в поле и на речку и оставляли там в качестве дара для Берегини расшитые полотенца и угощения.
Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.
- Западный ветер 15 июля предвещал дожди.
- Если на Берегиню cазан начинал плескаться, то это к теплой и ясной погоде.
- Первые желтые листья на деревьях говорили о том, что оcень будет ранней.
- Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.
- В муравейниках открыты ходы – к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
- Много мошек в воздухе кружит – к ливню.
Другие праздники 15 июля 2021
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- День смотрения на фонари
- День рисования углём
- Всемирный день навыков молодёжи
- День благотворительности социальных сетей
- День военного эколога
- Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Именины 15 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Фотий и Ювеналий.
По католическому – Владимир, Генрих.
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