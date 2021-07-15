Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 15 июля 2021: Что нельзя делать в День Берегини

Узнайте, чего категорически нельзя в четверг, 15 июля.
Запреты дня 15 июля 2021: Что нельзя делать в День Берегини
Запреты дня 15 июля 2021: Что нельзя делать в День Берегини
freepik.com

В четверг, 15 июля 2021 года, почитают славянскую богину Берегиню. С приходом православного христианства ее образ смешался с образом Богоматери, поэтому в этот день также чествовали «Матушку Сырую Богородицу».

Что нельзя делать в День Берегини 15 июля 2021?

  • Лениться
  • Ссориться
  • Переезжать

Приметы и поверья в День Берегини 15 июля 2021

Читай также: ТОП-10 звезд, у которых нет аккаунтов в соцсетях

Наши предки представляли Берегиню в образе белоствольной березы. Поэтому, в этот день незамужние девушки отправлялись в лес, поклонялись дереву и просили у него счастья в любви. Кроме того, в старину Берегинями также называли речных русалок.

Считалось, что 15 июля можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали небольшую ветку березы и в тайно оставляли ее на пороге понравившегося парня. Как только суженый перешагнет через ветку, девушке нужно было подобрать ее и спрятать в сухом месте, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

15 июля люди откладывали важные дела, особенно сенокос. Утром они шли в лес, в поле и на речку и оставляли там в качестве дара для Берегини расшитые полотенца и угощения.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.

  • Западный ветер 15 июля предвещал дожди.
  • Если на Берегиню cазан начинал плескаться, то это к теплой и ясной погоде.
  • Первые желтые листья на деревьях говорили о том, что оcень будет ранней.
  • Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.
  • В муравейниках открыты ходы – к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
  • Много мошек в воздухе кружит – к ливню.

Другие праздники 15 июля 2021

  • Читай также: Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года

    День украинских миротворцев
  • День смотрения на фонари
  • День рисования углём
  • Всемирный день навыков молодёжи
  • День благотворительности социальных сетей
  • День военного эколога
  • Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Именины 15 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Фотий и Ювеналий.

По католическому –  Владимир, Генрих.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: праздники, запреты, что нельзя делать, поверья, приметы, традиции, обряды, обычаи, культура, День ангела, именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь