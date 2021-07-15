Узнайте, чего категорически нельзя в четверг, 15 июля.

Запреты дня 15 июля 2021: Что нельзя делать в День Берегини freepik.com

В четверг, 15 июля 2021 года, почитают славянскую богину Берегиню. С приходом православного христианства ее образ смешался с образом Богоматери, поэтому в этот день также чествовали «Матушку Сырую Богородицу».

Что нельзя делать в День Берегини 15 июля 2021?

Лениться

Ссориться

Переезжать

Приметы и поверья в День Берегини 15 июля 2021

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Наши предки представляли Берегиню в образе белоствольной березы. Поэтому, в этот день незамужние девушки отправлялись в лес, поклонялись дереву и просили у него счастья в любви. Кроме того, в старину Берегинями также называли речных русалок.

Считалось, что 15 июля можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали небольшую ветку березы и в тайно оставляли ее на пороге понравившегося парня. Как только суженый перешагнет через ветку, девушке нужно было подобрать ее и спрятать в сухом месте, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

15 июля люди откладывали важные дела, особенно сенокос. Утром они шли в лес, в поле и на речку и оставляли там в качестве дара для Берегини расшитые полотенца и угощения.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.

Западный ветер 15 июля предвещал дожди.

Если на Берегиню cазан начинал плескаться, то это к теплой и ясной погоде.

Первые желтые листья на деревьях говорили о том, что оcень будет ранней.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

В муравейниках открыты ходы – к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Много мошек в воздухе кружит – к ливню.

Другие праздники 15 июля 2021

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Именины 15 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Фотий и Ювеналий.

По католическому – Владимир, Генрих.

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