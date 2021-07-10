Запреты дня 10 июля 2021: Что нельзя делать в Самсонов день
В субботу, 10 июля 2021 года, православная церковь вспоминает деяния святого чудотворца и целителя Сампсона Странноприимца. В народе его называют Самсон Сеночный или Самсон Сеногной.
Что нельзя делать в Самсонов день 10 июля 2021?
- врать
- ругаться
- отказывать в помощи
- долго смотреться в зеркало
- жадничать
- подбирать монеты с земли
- стирать вещи красного цвета
Приметы и поверья на Самсонов день 10 июля 2021
Святой получил прозвища «Сеногной» и «Сеночный» по той причине, что 10 июля приходилось на период сенокоса. Люди молились Сампсону, чтобы он послал им теплую и сухую погоду. Ведь дождь мог испортить сено.
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Также чудотворцу молились те, кто 10 июля планировал отправиться в дальнюю дорогу или переехать на новое место жительства. Считалось, что Сампсон – покровитель странников. По этой же причине 10 июля существовала традиция почитать путешественников. Если они в этот день проходили мимо дома, то их приглашали в гости, угощали вкусными блюдами и разрешали переночевать. На следующий день хозяйки давали странникам с собой в дорогу еду и денег.
С этим днем также связано много погодных примет:
- Если на Самсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.
- Если день солнечный, то такая погода простоит семь недель.
- Радуга поперек реки – к ясной погоде.
- Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.
- Пчелы стали злые – к засухе.
- Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.
- Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая – к урожаю проса.
Читай также: Звезды рекомендуют: ТОП-10 лучших сериалов по версии знаменитостейЕсли цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
- Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью.
Другие праздники 10 июля 2021
- Международный день купания нагишом
- День полета на зонтике
- День Николы Теслы
- День «Не наступите на пчелу»
- День рождения футбольного свистка
Именины 10 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий.
По католическому - Амелия, Антон, Филипп.
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