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Запреты дня 10 июля 2021: Что нельзя делать в Самсонов день

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Узнайте, чего категорически нельзя в субботу, 10 июля.
Запреты дня 10 июля 2021: Что нельзя делать в Самсонов день
Запреты дня 10 июля 2021: Что нельзя делать в Самсонов день
depositphotos

В субботу, 10 июля 2021 года, православная церковь вспоминает деяния святого чудотворца и целителя Сампсона Странноприимца. В народе его называют Самсон Сеночный или Самсон Сеногной.

Что нельзя делать в Самсонов день 10 июля 2021?

  • врать
  • ругаться
  • отказывать в помощи
  • долго смотреться в зеркало
  • жадничать
  • подбирать монеты с земли
  • стирать вещи красного цвета

Приметы и поверья на Самсонов день 10 июля 2021

Святой получил прозвища «Сеногной» и «Сеночный» по той причине, что 10 июля приходилось на период сенокоса. Люди молились Сампсону, чтобы он послал им теплую и сухую погоду. Ведь дождь мог испортить сено.

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Также чудотворцу молились те, кто 10 июля планировал отправиться в дальнюю дорогу или переехать на новое место жительства. Считалось, что Сампсон – покровитель странников. По этой же причине 10 июля существовала традиция почитать путешественников. Если они в этот день проходили мимо дома, то их приглашали в гости, угощали вкусными блюдами и разрешали переночевать. На следующий день хозяйки давали странникам с собой в дорогу еду и денег.

С этим днем также связано много погодных примет:

  • Если на Самсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.
  • Если день солнечный, то такая погода простоит семь недель.
  • Радуга поперек реки – к ясной погоде.
  • Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.
  • Пчелы стали злые – к засухе.
  • Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.
  • Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая – к урожаю проса.

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    Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.
  • Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью.

Другие праздники 10 июля 2021

  • Международный день купания нагишом
  • День полета на зонтике
  • День Николы Теслы
  • День «Не наступите на пчелу»
  • День рождения футбольного свистка

Именины 10 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий.

По католическому - Амелия, Антон, Филипп.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, что нельзя делать, День ангела, именины, обычаи, обряды
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Источник: ivonа bigmir)net

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