Узнайте, чего категорически нельзя в субботу, 10 июля.

Запреты дня 10 июля 2021: Что нельзя делать в Самсонов день depositphotos

В субботу, 10 июля 2021 года, православная церковь вспоминает деяния святого чудотворца и целителя Сампсона Странноприимца. В народе его называют Самсон Сеночный или Самсон Сеногной.

Что нельзя делать в Самсонов день 10 июля 2021?

врать

ругаться

отказывать в помощи

долго смотреться в зеркало

жадничать

подбирать монеты с земли

стирать вещи красного цвета

Приметы и поверья на Самсонов день 10 июля 2021

Святой получил прозвища «Сеногной» и «Сеночный» по той причине, что 10 июля приходилось на период сенокоса. Люди молились Сампсону, чтобы он послал им теплую и сухую погоду. Ведь дождь мог испортить сено.

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Также чудотворцу молились те, кто 10 июля планировал отправиться в дальнюю дорогу или переехать на новое место жительства. Считалось, что Сампсон – покровитель странников. По этой же причине 10 июля существовала традиция почитать путешественников. Если они в этот день проходили мимо дома, то их приглашали в гости, угощали вкусными блюдами и разрешали переночевать. На следующий день хозяйки давали странникам с собой в дорогу еду и денег.

С этим днем также связано много погодных примет:

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.

Если день солнечный, то такая погода простоит семь недель.

Радуга поперек реки – к ясной погоде.

Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.

Пчелы стали злые – к засухе.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.

Скошенная трава зеленая – к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая – к урожаю проса.

Читай также: Звезды рекомендуют: ТОП-10 лучших сериалов по версии знаменитостей Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь.

Если цветки звездчатки утром не раскрылись, то к вечеру или ночью пойдет дождь. Вьюнок закрыл лепестки – к скорому ненастью.

Другие праздники 10 июля 2021

Международный день купания нагишом

День полета на зонтике

День Николы Теслы

День «Не наступите на пчелу»

День рождения футбольного свистка

Именины 10 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Самсон, Серапион, Юрий.

По католическому - Амелия, Антон, Филипп.

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