Запреты дня 9 июля 2021: Что нельзя делать на Давида Земляничника
В пятницу, 9 июля 2021 года, православной церковью отмечается День памяти преподобного Давида Солунского, который в народе получил прозвище Земляничник. Другие названия праздника: «День Давида» и «Ягодница».
Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2021?
- небрежно обращаться с огнем
- кричать домашних животных
- отказывать в помощи нуждающимся
- есть клубнику и землянику беременным женщинам или молодым мамам
- выбрасывать землянику
Приметы и поверья на Давида Земляничника 9 июля 2021
Читай также: Ролл из лаваша с лососем и авокадо
К этому дню в лесу созревали первые ягоды земляники. Именно по этой причине преподобного Давида прозвали Земляничником. Люди собирали ягоду и земляничные листья, из них делали варенье, заваривали чаи.
Считалось, что у ягоды были не только целебные свойства, но и магические. Так, наши предки верили, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласится дать денег в долг.
Кроме того, над земляникой читали заговоры на избавление дома от ссор. Для этого подпорченные ягоды ставили в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи и произносили: «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого землянику закапывали как можно дальше от дома, приговаривая «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет».
Существовало и множество примет о погоде и урожае на 9 июля:
- Обильная роса предвещает большое количество огурцов.
- Много ягод предвещают о холодной зиме.
- Большой дождь на Давида – к влажному сентябрю.
- Земляника созрела – срок сева овса прошел.
- Свиньи или мыши грызут сухую траву – сенокос будет неудачным.
- Сильный запах полевых цветов 9 июля – к дождю.
- Жаркая погода 9 июля предвещала такую же погоду еще 40 дней
- Засуха на Давида Земляничника – до самой осени грибов не будет.
Другие праздники 9 июля 2021
- Всемирный день жареного мяса
Читай также: ТОП-10 звезд, чьи имена и фамилии мы произносим неправильноДень веры в единорогов
- День моды Международный день уничтожения оружия
- День зова горизонта
Именины 9 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.
По католическому - Вероника, Зенон.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.