Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 9 июля.

Запреты дня 9 июля 2021: Что нельзя делать на Давида Земляничника freepik.com

В пятницу, 9 июля 2021 года, православной церковью отмечается День памяти преподобного Давида Солунского, который в народе получил прозвище Земляничник. Другие названия праздника: «День Давида» и «Ягодница».

Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2021?

небрежно обращаться с огнем

кричать домашних животных

отказывать в помощи нуждающимся

есть клубнику и землянику беременным женщинам или молодым мамам

выбрасывать землянику

Приметы и поверья на Давида Земляничника 9 июля 2021

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К этому дню в лесу созревали первые ягоды земляники. Именно по этой причине преподобного Давида прозвали Земляничником. Люди собирали ягоду и земляничные листья, из них делали варенье, заваривали чаи.

Считалось, что у ягоды были не только целебные свойства, но и магические. Так, наши предки верили, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласится дать денег в долг.

Кроме того, над земляникой читали заговоры на избавление дома от ссор. Для этого подпорченные ягоды ставили в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи и произносили: «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого землянику закапывали как можно дальше от дома, приговаривая «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет».

Существовало и множество примет о погоде и урожае на 9 июля:

Обильная роса предвещает большое количество огурцов.

Много ягод предвещают о холодной зиме.

Большой дождь на Давида – к влажному сентябрю.

Земляника созрела – срок сева овса прошел.

Свиньи или мыши грызут сухую траву – сенокос будет неудачным.

Сильный запах полевых цветов 9 июля – к дождю.

Жаркая погода 9 июля предвещала такую же погоду еще 40 дней

Засуха на Давида Земляничника – до самой осени грибов не будет.

Другие праздники 9 июля 2021

Всемирный день жареного мяса

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День веры в единорогов День моды Международный день уничтожения оружия

День зова горизонта

Именины 9 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

По католическому - Вероника, Зенон.

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