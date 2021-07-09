Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 9 июля 2021: Что нельзя делать на Давида Земляничника

Узнайте, чего категорически нельзя в пятницу, 9 июля.
Запреты дня 9 июля 2021: Что нельзя делать на Давида Земляничника
Запреты дня 9 июля 2021: Что нельзя делать на Давида Земляничника
freepik.com

В пятницу, 9 июля 2021 года, православной церковью отмечается День памяти преподобного Давида Солунского, который в народе получил прозвище Земляничник. Другие названия праздника: «День Давида» и «Ягодница».

Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2021?

  • небрежно обращаться с огнем
  • кричать домашних животных
  • отказывать в помощи нуждающимся
  • есть клубнику и землянику беременным женщинам или молодым мамам
  • выбрасывать землянику

Приметы и поверья на Давида Земляничника 9 июля 2021

Читай также: Ролл из лаваша с лососем и авокадо

К этому дню в лесу созревали первые ягоды земляники. Именно по этой причине преподобного Давида прозвали Земляничником. Люди собирали ягоду и земляничные листья, из них делали варенье, заваривали чаи.

Считалось, что у ягоды были не только целебные свойства, но и магические. Так, наши предки верили, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласится дать денег в долг.

Кроме того, над земляникой читали заговоры на избавление дома от ссор. Для этого подпорченные ягоды ставили в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи и произносили: «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого землянику закапывали как можно дальше от дома, приговаривая «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет».

Существовало и множество примет о погоде и урожае на 9 июля:

  • Обильная роса предвещает большое количество огурцов.
  • Много ягод предвещают о холодной зиме.
  • Большой дождь на Давида – к влажному сентябрю.
  • Земляника созрела – срок сева овса прошел.
  • Свиньи или мыши грызут сухую траву – сенокос будет неудачным.
  • Сильный запах полевых цветов 9 июля – к дождю.
  •  Жаркая погода 9 июля предвещала такую же погоду еще 40 дней
  • Засуха на Давида Земляничника – до самой осени грибов не будет.

Другие праздники 9 июля 2021

Именины 9 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

По католическому - Вероника, Зенон.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, что нельзя делать, именины, День ангела, обычаи, обряды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь