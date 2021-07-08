Запреты дня 8 июля 2021: Что нельзя делать в день Петра и Февронии
В четверг, 8 июля 2021 года, православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В народе они считались покровителями любви и семьи.
Что нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля 2021?
- заниматься выпечкой или другими блюдами из теста
- ссориться со второй половинкой
- шить
- гадать
- переезжать
- купаться в водоемах
Приметы и поверья в день Петра и Февронии 8 июля 2021
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День Петра и Февронии ранее считался славянским аналогом Дня Святого Валентина. Наши предки в этот день старались, как можно больше времени провести с самыми близкими. Люди верили, что сватовство 8 июля принесет влюбленной паре счастливый брак. А вот венчаться в этот день запрещалось.
По традиции, 8 июля ходили в храм. Супруги молились Петру и Февронии о счастье и благополучии в семье, одинокие люди - о встрече со второй половинкой, а бездетные пары - о появлении первенца.
Февронию еще называли Русальницей. В этот день запрещалось купаться в реках и озерах, чтобы обитатели вод не утащили в пучину.
Погодные приметы на Петра и Февронию:
- Если 8 июля стоит жара, то последующие сорок дней тоже будут жаркими.
- Если в этот день много осота, то зима будет холодной.
- Свиньи и мыши начали есть сено - покос будет плохим.
- Если рассада хорошо пьет воду - в дни сенокоса будет сухая погода. Если плохо - наоборот, к дождю.
Другие праздники 8 июля 2021
- День семьи, любви и верности
- День обнаруженных заначек
- День общения со вселенной
- День «Снова стань ребёнком»
- Всемирный день борьбы с аллергией
- Всемирный день разоблачений
- День семьи в Украине
Именины 8 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Константин, Леонид, Пётр, Фёдор, Давид.
По католическому – Альжбета, Евгений, Прокоп.
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