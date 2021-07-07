Запреты дня 7 июля 2021: Что нельзя делать на Ивана Купала
В среду, 7 июля 2021 года, православная церковь отмечает Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник получил названия Ивана Купала, Иванов день, Иван Травник и Иван Цветной.
Что нельзя делать на Ивана Купала 7 июля 2021?
- Купаться в реках и озерах детям, беременным женщинам и пожилым людям
- Ругаться и думать о плохом
- Давать что-либо в долг
- Спать в ночь на Купала
- заниматься тяжелым трудом (убирать, стирать, гладить, шить)
Приметы и поверья на Ивана Купала 7 июля 2021
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Изначально день Ивана Купала считался языческим праздником и его отмечали во время солнцестояния 20-22 июня. Сейчас же древние традиции переплелись с христианскими обычаями празднования дня памяти Иоанна Предтечи.
Празднование начиналось вечером 6 июля и продолжалось всю ночь. Основной традицией являлось купание в реках и озерах. Однако в некоторых регионах запрещалось это делать ночью, особенно беременным женщинам, детям и пожилым людям. По одному поверью, на Купала нечисть покидает водоемы, а по другому Водяной может затащить купающегося в свое подземное царство.
Также была распространена традиция прыгать через костер, чтобы привлечь удачу. Люди верили, если в этот день сжечь что-то из своей одежды, то можно надолго избавиться от болезней. Если через костер прыгнет влюбленная пара, то им суждено быть вместе до конца дней. А вот если руки парня и девушки размыкались, то это сулило скорое расставание. Кроме того, костры разжигали по берегам в качестве защиты от леших, русалок и других мифических существ. В древние времена всем девушкам обязательно нужно было прыгнуть через костер, иначе их могли заподозрить в том, что они ведьмы.
Еще по одной традиции на Купала люди отправлялись в лес, чтобы отыскать там цветок папоротника. По легенде, это растение цветет только один раз в году в полночь. Тот, кто сорвет цветок, получить сверхъестественные способности – видеть клады под землей, понимать язык животных и становится невидимым. Если же папоротника не удавалось найти, то можно было собрать горечавку. Считалось, что в ночь с 6 на 7 июля это растение приобретало целебные свойства и даже давало возможность летать.
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Девушки на Ивана Купала гадали на замужество. Для этого плели венки, вставляли в их свечки и пускали на воду. Если венок уплыл и пламя не потухло, то скоро будет удачная свадьба, а если утонул, то девушка не скоро пойдет замуж.
А еще на Ивана Купала было принято сжигать соломенное чучело – символ солнца и в последний раз в году петь веснянки.
Существовало для этого праздника и несколько погодных примет:
- Дождь пошел – до осени будет жарко и сухо.
- Звезд на небе много – будет хороший урожай грибов.
- Утром сильная роса – уродятся огурцы.
- Гроза в Иванов день – гороха и орехов в этом году не будет.
Другие праздники 7 июля 2021
- Глобальный день прощения
- День подсчёта камешков на мостовой
Именины 7 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон (Антоний), Иван, Яков (Иаков).
По католическому – Венедикт, Кирилл, Мефодий.
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