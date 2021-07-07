Запреты дня 7 июля 2021: Что нельзя делать на Ивана Купала

Узнайте, чего категорически нельзя на праздник Ивана Купала.

В среду, 7 июля 2021 года, православная церковь отмечает Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник получил названия Ивана Купала, Иванов день, Иван Травник и Иван Цветной.

Что нельзя делать на Ивана Купала 7 июля 2021?

Купаться в реках и озерах детям, беременным женщинам и пожилым людям

Ругаться и думать о плохом

Давать что-либо в долг

Спать в ночь на Купала

заниматься тяжелым трудом (убирать, стирать, гладить, шить)

Приметы и поверья на Ивана Купала 7 июля 2021

Читай также: Ивана Купала: приметы и обряды праздника

Изначально день Ивана Купала считался языческим праздником и его отмечали во время солнцестояния 20-22 июня. Сейчас же древние традиции переплелись с христианскими обычаями празднования дня памяти Иоанна Предтечи.

Празднование начиналось вечером 6 июля и продолжалось всю ночь. Основной традицией являлось купание в реках и озерах. Однако в некоторых регионах запрещалось это делать ночью, особенно беременным женщинам, детям и пожилым людям. По одному поверью, на Купала нечисть покидает водоемы, а по другому Водяной может затащить купающегося в свое подземное царство.

Также была распространена традиция прыгать через костер, чтобы привлечь удачу. Люди верили, если в этот день сжечь что-то из своей одежды, то можно надолго избавиться от болезней. Если через костер прыгнет влюбленная пара, то им суждено быть вместе до конца дней. А вот если руки парня и девушки размыкались, то это сулило скорое расставание. Кроме того, костры разжигали по берегам в качестве защиты от леших, русалок и других мифических существ. В древние времена всем девушкам обязательно нужно было прыгнуть через костер, иначе их могли заподозрить в том, что они ведьмы.

Еще по одной традиции на Купала люди отправлялись в лес, чтобы отыскать там цветок папоротника. По легенде, это растение цветет только один раз в году в полночь. Тот, кто сорвет цветок, получить сверхъестественные способности – видеть клады под землей, понимать язык животных и становится невидимым. Если же папоротника не удавалось найти, то можно было собрать горечавку. Считалось, что в ночь с 6 на 7 июля это растение приобретало целебные свойства и даже давало возможность летать.

Читай также: Венок на Ивана Купала: как плести и значение трав

Девушки на Ивана Купала гадали на замужество. Для этого плели венки, вставляли в их свечки и пускали на воду. Если венок уплыл и пламя не потухло, то скоро будет удачная свадьба, а если утонул, то девушка не скоро пойдет замуж.

А еще на Ивана Купала было принято сжигать соломенное чучело – символ солнца и в последний раз в году петь веснянки.

Существовало для этого праздника и несколько погодных примет:

Дождь пошел – до осени будет жарко и сухо.

Звезд на небе много – будет хороший урожай грибов.

Утром сильная роса – уродятся огурцы.

Гроза в Иванов день – гороха и орехов в этом году не будет.

Другие праздники 7 июля 2021

Глобальный день прощения

День подсчёта камешков на мостовой

Именины 7 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон (Антоний), Иван, Яков (Иаков).

По католическому – Венедикт, Кирилл, Мефодий.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.