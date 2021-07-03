Запреты дня 3 июля 2021: Что нельзя делать на Медофия
В субботу, 3 июля 2021 года, православная церковь чтит память священномученика Мефодия, eпископа Патарского. В народе святого прозвали Перепелятником.
Что нельзя делать на Медофия Перепелятника 3 июля 2021?
- Ссориться с близкими
- Выбрасывать остатки со стола
- Завидовать
- ыносить мусор и выбрасывать хлам из дому
Приметы и поверья на Медофия Перепелятника 3 июля 2021
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В этот день наши предки заканчивали работу в полях и огородах. Мужчины с раннего утра выходили на охоту. Считалось, что если на Мефодия хозяин вернется с добычей в виде перепелов, то в доме будет большой достаток и материальное благополучие. Мясо другой птицы 3 июля старались избегать.
Святого Мефодия также называли Погодоуказателем, а 3 июля - Паутинным днем. Все из-за того, что в этот день по поведению пауков прогнозировали погоду на ближайшее время. Так, если паук активно плетет паутину, то вскоре погода улучшится. Если насекомое, наоборот, не расставляет сетей – то будет дождь или буря. По воздуху летают паутинки – к удачной охоте.
Существовали и другие приметы на Мефодия Перепелятника:
- Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.
- Муравьи прячутся на Мефодия - к сильным ветрам.
- Перепела кричат, не умолкая - к дождю.
- Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем холоднее будет зима.
- Лебеди кричат вечером - к непогоде.
- Где в этот день ухает сова, там вскоре может случиться пожар.
- Жабы в траве прячутся - быть дождю.
- Сова на крышу дома села - к финансовым неприятностям.
Другие праздники 3 июля 2021
- День тайной дружбы
- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил в Украине
- Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
- Международный день Днепра
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- Международный день плевания вишнёвыми косточками
- День благодарности воздушному кондиционеру
- Международный день бросания камня
- Праздник иконы Божией Матери Моденской (Косинской)
- День славления князя Святослава Игоревича
- Международный день кооперативов
- День памяти благоверного князя Глеба Владимирского
Именины 3 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечает Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.
По католическому – Анатолий, Гиацинт, Фома.
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