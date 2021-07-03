Чего категорически нельзя делать в субботу, 3 июля.

Запреты дня 3 июля 2021: Что нельзя делать на Медофия pixabay.com

В субботу, 3 июля 2021 года, православная церковь чтит память священномученика Мефодия, eпископа Патарского. В народе святого прозвали Перепелятником.

Что нельзя делать на Медофия Перепелятника 3 июля 2021?

Ссориться с близкими

Выбрасывать остатки со стола

Завидовать

ыносить мусор и выбрасывать хлам из дому

Приметы и поверья на Медофия Перепелятника 3 июля 2021

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В этот день наши предки заканчивали работу в полях и огородах. Мужчины с раннего утра выходили на охоту. Считалось, что если на Мефодия хозяин вернется с добычей в виде перепелов, то в доме будет большой достаток и материальное благополучие. Мясо другой птицы 3 июля старались избегать.

Святого Мефодия также называли Погодоуказателем, а 3 июля - Паутинным днем. Все из-за того, что в этот день по поведению пауков прогнозировали погоду на ближайшее время. Так, если паук активно плетет паутину, то вскоре погода улучшится. Если насекомое, наоборот, не расставляет сетей – то будет дождь или буря. По воздуху летают паутинки – к удачной охоте.

Существовали и другие приметы на Мефодия Перепелятника:

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Муравьи прячутся на Мефодия - к сильным ветрам.

Перепела кричат, не умолкая - к дождю.

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем холоднее будет зима.

Лебеди кричат вечером - к непогоде.

Где в этот день ухает сова, там вскоре может случиться пожар.

Жабы в траве прячутся - быть дождю.

Сова на крышу дома села - к финансовым неприятностям.

Другие праздники 3 июля 2021

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День славления князя Святослава Игоревича

Международный день кооперативов

День памяти благоверного князя Глеба Владимирского

Именины 3 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечает Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

По католическому – Анатолий, Гиацинт, Фома.

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