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Запреты дня 2 июля 2021: Что нельзя делать на Зосима Пчельника

Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 2 июля.
Запреты дня 2 июля 2021: Что нельзя делать на Зосима Пчельника
Запреты дня 2 июля 2021: Что нельзя делать на Зосима Пчельника
pixabay.com

В пятницу, 2 июля 2021 года, православная церковь поминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.

Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2021?

  • тревожить пчел
  • переедать и есть еду животного происхождения
  • грустить
  • жаловаться
  • брать что-то и давать в долг
  • ссориться

Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2021

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Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.

По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.

  • Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.
  • Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.
  • Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.
  • Злые и жалящие пчелы – к засухе.

Другие праздники 2 июля 2021

  • День работника налоговой службы в Украине
  • Всемирный день собаки
  • Праздник трезвенников и язвенников
  • День сюрпризов  
  • Всемирный день НЛО
  • День шрифта «Comic Sans»
  • Международный день спортивного журналиста

Именины 2 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.

По католическому – Мария и Урбан.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, традиции, День ангела, именины, что нельзя делать, обряды, обычаи
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Источник: ivonа bigmir)net

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