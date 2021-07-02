Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 2 июля.

Запреты дня 2 июля 2021: Что нельзя делать на Зосима Пчельника pixabay.com

В пятницу, 2 июля 2021 года, православная церковь поминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.

Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2021?

тревожить пчел

переедать и есть еду животного происхождения

грустить

жаловаться

брать что-то и давать в долг

ссориться

Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2021

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Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.

По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.

Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.

Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.

Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.

Злые и жалящие пчелы – к засухе.

Другие праздники 2 июля 2021

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Праздник трезвенников и язвенников

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Всемирный день НЛО

День шрифта «Comic Sans»

Международный день спортивного журналиста

Именины 2 июля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.

По католическому – Мария и Урбан.

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