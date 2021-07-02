Запреты дня 2 июля 2021: Что нельзя делать на Зосима Пчельника
В пятницу, 2 июля 2021 года, православная церковь поминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.
Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2021?
- тревожить пчел
- переедать и есть еду животного происхождения
- грустить
- жаловаться
- брать что-то и давать в долг
- ссориться
Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2021
Читай также: Традиции Петрова поста 2021: что можно и нельзя есть
Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.
По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.
- Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.
- Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.
- Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.
- Злые и жалящие пчелы – к засухе.
Другие праздники 2 июля 2021
- День работника налоговой службы в Украине
- Всемирный день собаки
- Праздник трезвенников и язвенников
- День сюрпризов
- Всемирный день НЛО
- День шрифта «Comic Sans»
- Международный день спортивного журналиста
Именины 2 июля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.
По католическому – Мария и Урбан.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Афиша событий Киева: куда пойти 28 июня – 4 июля в столице
- ТОП-8 знаменитостей, которым удалось побороть заикание
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.