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Запреты дня 30 июня 2021: Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 30 июня.
Запреты дня 30 июня 2021: Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя
Запреты дня 30 июня 2021: Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя
freepik.com

В среду, 30 июня 2021 года, православная церковь чтит память святого мученика Мануила и его братьев Савела и Исмаила. В народном календаре этот день получил название Мануил Солнцестой. Люди верили, что на Мануила солнце дольше обычного остается на небе.

Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021?

  • купаться в реках и озерах
  • давать денег в займы
  • жаловаться на свои беды и несчастья
  • дразнить животных
  • ходить самому в лес
  • доверять малознакомым людям

Приметы и поверья на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021

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В этот день христианские традиции смешались из языческих обычаями. Кроме святого Мануила, 30 июня почитали Молодого Ярила. На берегах рек разводили костер и готовили блюда из яиц. Считалось, чем больше яиц сваришь, тем лучше будут нестись куры.

30 июня считался одним из самых опасных дней в году. В народе говорили, что в это время нечистая сила особенно сильна. Она подходила близко к домам людей и пыталась кого-то уморить.

Наши предки верили в следующие приметы на 30 июня:

  • Частые зарницы  на Мануила будет хороший урожай.
  • Вечерняя радуга предвещала солнечную и теплую погоду.
  • Багровый закат 30 июня - вскоре будет сильный ветер и ненастье.
  • Гроза ночью - к хорошей погоде днем.
  • Дождь на Мануила Солнцестоя говорил о том, что зима будет снежной.

Другие праздники 30 июня 2021

  • День экономиста
  • Всемирный день социальных сетей
  • День разбрасывания монеток

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    Международный день Сейлор Мун
  • Международный день астероида
  • День «Секунды координации»
  • Международный день парламентаризма

Именины 30 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.

По католическому –  Люцина, Эмилия, Дамели.

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Теги: запреты, приметы, праздники, поверья, обряды, обычаи, традиции, что нельзя делать, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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