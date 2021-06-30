Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 30 июня.

Запреты дня 30 июня 2021: Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя freepik.com

В среду, 30 июня 2021 года, православная церковь чтит память святого мученика Мануила и его братьев Савела и Исмаила. В народном календаре этот день получил название Мануил Солнцестой. Люди верили, что на Мануила солнце дольше обычного остается на небе.

Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021?

купаться в реках и озерах

давать денег в займы

жаловаться на свои беды и несчастья

дразнить животных

ходить самому в лес

доверять малознакомым людям

Приметы и поверья на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021

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В этот день христианские традиции смешались из языческих обычаями. Кроме святого Мануила, 30 июня почитали Молодого Ярила. На берегах рек разводили костер и готовили блюда из яиц. Считалось, чем больше яиц сваришь, тем лучше будут нестись куры.

30 июня считался одним из самых опасных дней в году. В народе говорили, что в это время нечистая сила особенно сильна. Она подходила близко к домам людей и пыталась кого-то уморить.

Наши предки верили в следующие приметы на 30 июня:

Частые зарницы на Мануила будет хороший урожай.

Вечерняя радуга предвещала солнечную и теплую погоду.

Багровый закат 30 июня - вскоре будет сильный ветер и ненастье.

Гроза ночью - к хорошей погоде днем.

Дождь на Мануила Солнцестоя говорил о том, что зима будет снежной.

Другие праздники 30 июня 2021

День экономиста

Всемирный день социальных сетей

День разбрасывания монеток

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Международный день Сейлор Мун Международный день астероида

День «Секунды координации»

Международный день парламентаризма

Именины 30 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.

По католическому – Люцина, Эмилия, Дамели.

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