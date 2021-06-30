Запреты дня 30 июня 2021: Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя
В среду, 30 июня 2021 года, православная церковь чтит память святого мученика Мануила и его братьев Савела и Исмаила. В народном календаре этот день получил название Мануил Солнцестой. Люди верили, что на Мануила солнце дольше обычного остается на небе.
Что нельзя делать на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021?
- купаться в реках и озерах
- давать денег в займы
- жаловаться на свои беды и несчастья
- дразнить животных
- ходить самому в лес
- доверять малознакомым людям
Приметы и поверья на Мануила Солнцестоя 30 июня 2021
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В этот день христианские традиции смешались из языческих обычаями. Кроме святого Мануила, 30 июня почитали Молодого Ярила. На берегах рек разводили костер и готовили блюда из яиц. Считалось, чем больше яиц сваришь, тем лучше будут нестись куры.
30 июня считался одним из самых опасных дней в году. В народе говорили, что в это время нечистая сила особенно сильна. Она подходила близко к домам людей и пыталась кого-то уморить.
Наши предки верили в следующие приметы на 30 июня:
- Частые зарницы на Мануила будет хороший урожай.
- Вечерняя радуга предвещала солнечную и теплую погоду.
- Багровый закат 30 июня - вскоре будет сильный ветер и ненастье.
- Гроза ночью - к хорошей погоде днем.
- Дождь на Мануила Солнцестоя говорил о том, что зима будет снежной.
Другие праздники 30 июня 2021
- День экономиста
- Всемирный день социальных сетей
- День разбрасывания монеток
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- Международный день астероида
- День «Секунды координации»
- Международный день парламентаризма
Именины 30 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.
По католическому – Люцина, Эмилия, Дамели.
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