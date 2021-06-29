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Запреты дня 29 июня 2021: Что нельзя делать на Тихона Тихого

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в вторник, 29 июня.
Запреты дня 29 июня 2021: Что нельзя делать на Тихона Тихого
Запреты дня 29 июня 2021: Что нельзя делать на Тихона Тихого
freepik.com

В воскресенье, 29 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Тихона Медынского, чудотворца Калужского. В народе этот день получил название «Тихон Тихий» и «Тихон Утешитель».

Что нельзя делать на Тихона Тихого 29 июня 2021?

  • Лениться;
  • Обижаться;
  • Заниматься выпечкой и другими изделиями с теста – это принесет финансовые трудности;
  • Сеять;
  • Проводить помолвку и свадьбу.

Приметы и поверья на Тихона Тихого 29 июня 2021

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Святого Тихона прозвали Тихим, потому что с 29 июня затихали все певчие птицы, кроме соловья. Он продолжал петь до Петрова дня. Также звери начинали вести себя тише, чаще прятались в норы.

К Тихону в молитвах обращаются те, кто был чем-то напуган и нуждался в успокоении, а также те, кто страдал от зубной боли. Именно поэтому святого еще называют «Утешитель».

29 июня завершались все посевные работы. Для тех, кто работал в поле, люди устраивали толоки. Тружеников приглашали за огромный стол и угощали их различными вкусностями и вином. К вечеру застолье переходило в игры, танцы и песни. Считается, что толоки устраивали прежде всего для того, чтобы бедные семьи получили достойную награду за свой труд в поле.

В народе бытовало множество погодных примет на 29 июня:

  • Папоротник утром скручивает листья - следующий день будет солнечным и жарким.
  • Чем меньше капли дождя на Тихона, тем дольше он будет идти.
  • У одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.
  • Ясный Млечный путь 29 июня - к хорошей погоде.
  • На окнах в этот день оседает роса - к дождю.
  • Если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.
  • Камыш склоняется - скоро осадки будут.

Другие праздники 29 июня 2021

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    Праздник объятий
  • День поисков кладов и секретов
  • День кораблестроителя
  • День учреждения Нобелевской премии
  • Католический праздник святых апостолов Петра и Павла
  • Международный день промышленного дизайна
  • Международный день тропиков
  • Всемирный день склеродермии

Именины 29 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил.

По католическому –  Павел, Петр.

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Теги: запреты, праздники, приметы, поверья, обряды, что нельзя делать, именины, День ангела, традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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