Узнайте, чего категорически нельзя делать в вторник, 29 июня.

Запреты дня 29 июня 2021: Что нельзя делать на Тихона Тихого freepik.com

В воскресенье, 29 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Тихона Медынского, чудотворца Калужского. В народе этот день получил название «Тихон Тихий» и «Тихон Утешитель».

Что нельзя делать на Тихона Тихого 29 июня 2021?

Лениться;

Обижаться;

Заниматься выпечкой и другими изделиями с теста – это принесет финансовые трудности;

Сеять;

Проводить помолвку и свадьбу.

Приметы и поверья на Тихона Тихого 29 июня 2021

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Святого Тихона прозвали Тихим, потому что с 29 июня затихали все певчие птицы, кроме соловья. Он продолжал петь до Петрова дня. Также звери начинали вести себя тише, чаще прятались в норы.

К Тихону в молитвах обращаются те, кто был чем-то напуган и нуждался в успокоении, а также те, кто страдал от зубной боли. Именно поэтому святого еще называют «Утешитель».

29 июня завершались все посевные работы. Для тех, кто работал в поле, люди устраивали толоки. Тружеников приглашали за огромный стол и угощали их различными вкусностями и вином. К вечеру застолье переходило в игры, танцы и песни. Считается, что толоки устраивали прежде всего для того, чтобы бедные семьи получили достойную награду за свой труд в поле.

В народе бытовало множество погодных примет на 29 июня:

Папоротник утром скручивает листья - следующий день будет солнечным и жарким.

Чем меньше капли дождя на Тихона, тем дольше он будет идти.

У одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.

Ясный Млечный путь 29 июня - к хорошей погоде.

На окнах в этот день оседает роса - к дождю.

Если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.

Камыш склоняется - скоро осадки будут.

Другие праздники 29 июня 2021

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Праздник объятий День поисков кладов и секретов

День кораблестроителя

День учреждения Нобелевской премии

Католический праздник святых апостолов Петра и Павла

Международный день промышленного дизайна

Международный день тропиков

Всемирный день склеродермии

Именины 29 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил.

По католическому – Павел, Петр.

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