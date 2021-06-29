Запреты дня 29 июня 2021: Что нельзя делать на Тихона Тихого
В воскресенье, 29 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Тихона Медынского, чудотворца Калужского. В народе этот день получил название «Тихон Тихий» и «Тихон Утешитель».
Что нельзя делать на Тихона Тихого 29 июня 2021?
- Лениться;
- Обижаться;
- Заниматься выпечкой и другими изделиями с теста – это принесет финансовые трудности;
- Сеять;
- Проводить помолвку и свадьбу.
Приметы и поверья на Тихона Тихого 29 июня 2021
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Святого Тихона прозвали Тихим, потому что с 29 июня затихали все певчие птицы, кроме соловья. Он продолжал петь до Петрова дня. Также звери начинали вести себя тише, чаще прятались в норы.
К Тихону в молитвах обращаются те, кто был чем-то напуган и нуждался в успокоении, а также те, кто страдал от зубной боли. Именно поэтому святого еще называют «Утешитель».
29 июня завершались все посевные работы. Для тех, кто работал в поле, люди устраивали толоки. Тружеников приглашали за огромный стол и угощали их различными вкусностями и вином. К вечеру застолье переходило в игры, танцы и песни. Считается, что толоки устраивали прежде всего для того, чтобы бедные семьи получили достойную награду за свой труд в поле.
В народе бытовало множество погодных примет на 29 июня:
- Папоротник утром скручивает листья - следующий день будет солнечным и жарким.
- Чем меньше капли дождя на Тихона, тем дольше он будет идти.
- У одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - скоро будет ненастье.
- Ясный Млечный путь 29 июня - к хорошей погоде.
- На окнах в этот день оседает роса - к дождю.
- Если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.
- Камыш склоняется - скоро осадки будут.
Другие праздники 29 июня 2021
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- День поисков кладов и секретов
- День кораблестроителя
- День учреждения Нобелевской премии
- Католический праздник святых апостолов Петра и Павла
- Международный день промышленного дизайна
- Международный день тропиков
- Всемирный день склеродермии
Именины 29 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил.
По католическому – Павел, Петр.
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