Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 26 июня 2021: Что нельзя делать на Акулину Гречишницу

Чего категорически нельзя делать в субботу, 26 июня.
Запреты дня 26 июня 2021: Что нельзя делать на Акулину Гречишницу
Запреты дня 26 июня 2021: Что нельзя делать на Акулину Гречишницу
freepik.com

В субботу, 26 июня 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Акилины Старшей, (Библосской, Финикийской). В народном календаре этот праздник называют Акулина Гречишница, Акулина-комарница или Акулина - задери хвосты.

Что нельзя делать на Акулину Гречишницу 26 июня 2021?

  • употреблять молочную продукцию
  • работать вечером
  • ссориться

Приметы и поверья на Акулину Гречишницу 26 июня 2021

Читай также: Что советуют почитать знаменитости: ТОП-10 книг

Первую кличку «Гричишница» святая получила по той причине, что в этот день было принято сеять гречку. Считалось, что конец июня - оптимальное время для посева этой культуры. Запрещалось заниматься тяжелым трудом, особенно вечером, иначе гречка не уродит.

Существовала традиция, по которой 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею бедных. Кроме того, в этот праздник собирались родственники за большим столом и тоже съедали хотя бы по одной ложке гречки, чтобы быть здоровым на целый год. 

В народе бытовало несколько погодных примет на Акулину Гречишницу:

  • Большое количество насекомых предвещали теплую и ясную погоду.
  • Соловей неумолчно поет всю ночь – следующий день будет ветреным.
  • Радуга вечером обещает хорошую погоду на ближайшие дни.
  • Если пчелы утром 26 июня покидают улей, то день будет теплым и сухим.

Другие праздники 26 июня 2021

  • День прощения
  • День рождения зубной щетки
  • День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
  • День изобретателя и рационализатора
  • День теней на стене

  • Читай также: Куда поехать на День молодежи: подборка событий в городах Украины

    День бармена и миксолога
  • День спиритизма
  • Всемирный день производителей холода
  • Международный день в поддержку жертв пыток
  • Международный день амброзии
  • Международный день осведомлённости о сколиозе
  • День крымскотатарского флага

Именины 26 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Александр, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Пелагея, Савва, Трифилий, Яков.

По католическому –  Иоанн, Павел.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, приметы, праздники, поверья, обряды, что нельзя делать, именины, День ангела, традиции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь