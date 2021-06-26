Запреты дня 26 июня 2021: Что нельзя делать на Акулину Гречишницу
В субботу, 26 июня 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Акилины Старшей, (Библосской, Финикийской). В народном календаре этот праздник называют Акулина Гречишница, Акулина-комарница или Акулина - задери хвосты.
Что нельзя делать на Акулину Гречишницу 26 июня 2021?
- употреблять молочную продукцию
- работать вечером
- ссориться
Приметы и поверья на Акулину Гречишницу 26 июня 2021
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Первую кличку «Гричишница» святая получила по той причине, что в этот день было принято сеять гречку. Считалось, что конец июня - оптимальное время для посева этой культуры. Запрещалось заниматься тяжелым трудом, особенно вечером, иначе гречка не уродит.
Существовала традиция, по которой 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею бедных. Кроме того, в этот праздник собирались родственники за большим столом и тоже съедали хотя бы по одной ложке гречки, чтобы быть здоровым на целый год.
В народе бытовало несколько погодных примет на Акулину Гречишницу:
- Большое количество насекомых предвещали теплую и ясную погоду.
- Соловей неумолчно поет всю ночь – следующий день будет ветреным.
- Радуга вечером обещает хорошую погоду на ближайшие дни.
- Если пчелы утром 26 июня покидают улей, то день будет теплым и сухим.
Другие праздники 26 июня 2021
- День прощения
- День рождения зубной щетки
- День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
- День изобретателя и рационализатора
- День теней на стене
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- День спиритизма
- Всемирный день производителей холода
- Международный день в поддержку жертв пыток
- Международный день амброзии
- Международный день осведомлённости о сколиозе
- День крымскотатарского флага
Именины 26 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Александр, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Пелагея, Савва, Трифилий, Яков.
По католическому – Иоанн, Павел.
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