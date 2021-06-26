Чего категорически нельзя делать в субботу, 26 июня.

Запреты дня 26 июня 2021: Что нельзя делать на Акулину Гречишницу freepik.com

В субботу, 26 июня 2021 года, православная церковь чтит память мученицы Акилины Старшей, (Библосской, Финикийской). В народном календаре этот праздник называют Акулина Гречишница, Акулина-комарница или Акулина - задери хвосты.

Что нельзя делать на Акулину Гречишницу 26 июня 2021?

употреблять молочную продукцию

работать вечером

ссориться

Приметы и поверья на Акулину Гречишницу 26 июня 2021

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Первую кличку «Гричишница» святая получила по той причине, что в этот день было принято сеять гречку. Считалось, что конец июня - оптимальное время для посева этой культуры. Запрещалось заниматься тяжелым трудом, особенно вечером, иначе гречка не уродит.

Существовала традиция, по которой 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею бедных. Кроме того, в этот праздник собирались родственники за большим столом и тоже съедали хотя бы по одной ложке гречки, чтобы быть здоровым на целый год.

В народе бытовало несколько погодных примет на Акулину Гречишницу:

Большое количество насекомых предвещали теплую и ясную погоду.

Соловей неумолчно поет всю ночь – следующий день будет ветреным.

Радуга вечером обещает хорошую погоду на ближайшие дни.

Если пчелы утром 26 июня покидают улей, то день будет теплым и сухим.

Другие праздники 26 июня 2021

День прощения

День рождения зубной щетки

День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

День изобретателя и рационализатора

День теней на стене

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День бармена и миксолога День спиритизма

Всемирный день производителей холода

Международный день в поддержку жертв пыток

Международный день амброзии

Международный день осведомлённости о сколиозе

День крымскотатарского флага

Именины 26 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акулина, Александр, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Пелагея, Савва, Трифилий, Яков.

По католическому – Иоанн, Павел.

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