Чего категорически нельзя делать в пятницу, 25 июня.

Запреты дня 25 июня 2021: Что нельзя делать на Петра Солнцеворота freepik.com

В пятницу, 25 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Петра Афонского. В народном календаре этот день прозвали Петром Солнцеворотом.

Что нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня 2021?

надевать темные вещи;

носить грязную одежду;

ложиться спать до полуночи;

ссориться со своим любимым человеком;

сквернословить;

хвастаться;

косить траву.

Приметы и поверья на Петра Солнцеворота 25 июня 2021

Читай также: Таропрогноз на 24 июня 2021 года: удача в делах и финансовый успех

Святой Петр Афонский получил несколько кличек, однако Солнцеворот – самая распространенная. Преподобного так называли, потому что с 25 июня Солнце «замедляло» свой ход. Дни ставали короче, а ночи длиннее.

Также Петра в некоторых регионах называли запоздалым капустником. 25 июня было принято высаживать последнюю рассаду и различные семена. До обеда сеяли белое зерно (например, пшеницу), а после обеда – черное (гречку).

Еще Петра прозвали Рыболовом, поскольку 25 июня был удачным днем для рыбалки и приготовления блюд из рыбы. Люди верили, что тот, кто в этот день съест уху, вскоре сказочно разбогатеет. Однако, это нужно было сделать до захода солнца.

25 июня наши предки наблюдали за природой, что спрогнозировать, какими будут погода на ближайшее время и урожай осенью:

Обильная роса утром обещала богатый урожай.

Солнечно на Петра Солнцеворота – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

Если ласточки низко летают, то вскоре пойдет дождь.

Во время дождя видно белые тучи – вскоре будет пойти град.

Туман и роса вечером – хорошая погода продлится долго.

В садах 25 июня появилось много белок – к дождливому году.

Дикие утки на реке плещутся в реке и ныряют – к осадкам.

Виден ночью Млечный путь —завтра солнечная погода.

Другие праздники 25 июня 2021

День таможенной службы в Украине

День дружбы и единения славян

Читай также: ТОП-5 звезд, переживших тяжелые операции День улыбок незнакомым людям

День улыбок незнакомым людям День моряка

Международный день розового вина

Глобальный день «Битлз» День козьего сыра

День «Возьми свою собаку на работу»

День работников статистики

Всемирный день витилиго

День Аугсбургского вероисповедания

Именины 25 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Вассиан, Ефросинья, Иван, Иона, Ираклемон, Онуфрий, Петр, Степан (Стефан), Феофил.

По католическому – Доротея, Люция, Вильгельм.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: