Запреты дня 25 июня 2021: Что нельзя делать на Петра Солнцеворота
В пятницу, 25 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Петра Афонского. В народном календаре этот день прозвали Петром Солнцеворотом.
Что нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня 2021?
- надевать темные вещи;
- носить грязную одежду;
- ложиться спать до полуночи;
- ссориться со своим любимым человеком;
- сквернословить;
- хвастаться;
- косить траву.
Приметы и поверья на Петра Солнцеворота 25 июня 2021
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Святой Петр Афонский получил несколько кличек, однако Солнцеворот – самая распространенная. Преподобного так называли, потому что с 25 июня Солнце «замедляло» свой ход. Дни ставали короче, а ночи длиннее.
Также Петра в некоторых регионах называли запоздалым капустником. 25 июня было принято высаживать последнюю рассаду и различные семена. До обеда сеяли белое зерно (например, пшеницу), а после обеда – черное (гречку).
Еще Петра прозвали Рыболовом, поскольку 25 июня был удачным днем для рыбалки и приготовления блюд из рыбы. Люди верили, что тот, кто в этот день съест уху, вскоре сказочно разбогатеет. Однако, это нужно было сделать до захода солнца.
25 июня наши предки наблюдали за природой, что спрогнозировать, какими будут погода на ближайшее время и урожай осенью:
- Обильная роса утром обещала богатый урожай.
- Солнечно на Петра Солнцеворота – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.
- Если ласточки низко летают, то вскоре пойдет дождь.
- Во время дождя видно белые тучи – вскоре будет пойти град.
- Туман и роса вечером – хорошая погода продлится долго.
- В садах 25 июня появилось много белок – к дождливому году.
- Дикие утки на реке плещутся в реке и ныряют – к осадкам.
- Виден ночью Млечный путь —завтра солнечная погода.
Другие праздники 25 июня 2021
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Именины 25 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Вассиан, Ефросинья, Иван, Иона, Ираклемон, Онуфрий, Петр, Степан (Стефан), Феофил.
По католическому – Доротея, Люция, Вильгельм.
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