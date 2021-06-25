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Запреты дня 25 июня 2021: Что нельзя делать на Петра Солнцеворота

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Чего категорически нельзя делать в пятницу, 25 июня.
Запреты дня 25 июня 2021: Что нельзя делать на Петра Солнцеворота
Запреты дня 25 июня 2021: Что нельзя делать на Петра Солнцеворота
freepik.com

В пятницу, 25 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Петра Афонского. В народном календаре этот день прозвали Петром Солнцеворотом.

Что нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня 2021?

  • надевать темные вещи;
  • носить грязную одежду;
  • ложиться спать до полуночи;
  • ссориться со своим любимым человеком;
  • сквернословить;
  • хвастаться;
  • косить траву.

Приметы и поверья на Петра Солнцеворота 25 июня 2021

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Святой Петр Афонский получил несколько кличек, однако Солнцеворот – самая распространенная. Преподобного так называли, потому что с 25 июня Солнце «замедляло» свой ход. Дни ставали короче, а ночи длиннее.

Также Петра в некоторых регионах называли запоздалым капустником. 25 июня было принято высаживать последнюю рассаду и различные семена. До обеда сеяли белое зерно (например, пшеницу), а после обеда – черное (гречку).

Еще Петра прозвали Рыболовом, поскольку 25 июня был удачным днем для рыбалки и приготовления блюд из рыбы. Люди верили, что тот, кто в этот день съест уху, вскоре сказочно разбогатеет. Однако, это нужно было сделать до захода солнца.

25 июня наши предки наблюдали за природой, что спрогнозировать, какими будут погода на ближайшее время и урожай осенью:

  • Обильная роса утром обещала богатый урожай.
  • Солнечно на Петра Солнцеворота – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.
  • Если ласточки низко летают, то вскоре пойдет дождь.
  • Во время дождя видно белые тучи – вскоре будет пойти град.
  • Туман и роса вечером – хорошая погода продлится долго.
  • В садах 25 июня появилось много белок – к дождливому году.
  • Дикие утки на реке плещутся в реке и ныряют – к осадкам.
  • Виден ночью Млечный путь —завтра солнечная погода.

Другие праздники 25 июня 2021

  • День таможенной службы в Украине
  • День дружбы и единения славян

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    День улыбок незнакомым людям
  • День моряка
  • Международный день розового вина
  • Глобальный день «Битлз» День козьего сыра
  • День «Возьми свою собаку на работу»
  • День работников статистики
  • Всемирный день витилиго
  • День Аугсбургского вероисповедания

Именины 25 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Вассиан, Ефросинья, Иван, Иона, Ираклемон, Онуфрий, Петр, Степан (Стефан), Феофил.

По католическому –  Доротея, Люция, Вильгельм.

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Теги: праздники, запреты, приметы, поверья, традиции, именины, что нельзя делать, День ангела, обряды
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Источник: ivonа bigmir)net

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