Запреты дня 24 июня 2021: Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву
В четверг, 24 июня 2021 года, православная церковь чтит память апостолов Варнавы и Варфоломея. В народе этот день прозвали Днем Варнавы, Варфоломеевым днем и Варнавой Земляничником.
Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021?
- рвать траву, иначе привлечете нечистую силу и болезни
Читай также: ТОП-3 идеи для летних выходных: куда поехать в Украинесобирать целебные травы, в этот день они ядовиты
- вести разговор о чужих болезнях и несчастьях, иначе эти проблему придут к вам
- звенеть мелочью в кармане - будут финансовые проблемы
Приметы и поверья на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021
Наши предки верили, что в День Варнавы по лугам гуляет нечистая сила. Поэтому 24 июня запрещалось, косить, рвать и собирать траву, чтобы не прихватить с собой несчастья. Интересно, что разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время.
24 июня наступают «русалочьи дни». Продолжаются они до праздника Ивана Купала. Считается, что в этот период гадания очень правдивые, как и на святки. Однако, лучшим для гадания днем является 7 июля.
Люди верили, что в эти дни русалки становились видимыми. Они качались на ветках деревьев и тем самым способствовали скорейшему созреванию плодов.
Также до 24 июня поспевала земляника. В этот день люди начинали собирать ягоду. Именно поэтому апостола Варнаву в народе еще называют Земляничником.
Существовало и множество погодных примет на 24 июня:
- Если 24 июня с самого утра душно и сильно жимолость пахнет, то это к ненастью.
- Поздно цветет рябина – будет много грибов осенью.
- Туман, который стелется по воде 24 июня, тоже обещает хороший урожай грибов.
- Если шиповник не раскрыл бутончики, то будет дождь.
- Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.
- Голубей в солнечный день почти не видно – в ближайшее время погода испортится.
- Пчелы сидят по ульям в погожий день - к дождю.
Другие праздники 24 июня 2021
- Праздник чувств
- Международный день феи
- День разноцветных стекол
- Католическое Рождество Иоанна Крестителя
Именины 24 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варнава, Варфоломей, Ефрем.
По католическому – Данута, Иоанн.
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