Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 24 июня.

Запреты дня 24 июня 2021: Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву freepik.com

В четверг, 24 июня 2021 года, православная церковь чтит память апостолов Варнавы и Варфоломея. В народе этот день прозвали Днем Варнавы, Варфоломеевым днем и Варнавой Земляничником.

Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021?

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Приметы и поверья на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021

Наши предки верили, что в День Варнавы по лугам гуляет нечистая сила. Поэтому 24 июня запрещалось, косить, рвать и собирать траву, чтобы не прихватить с собой несчастья. Интересно, что разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время.

24 июня наступают «русалочьи дни». Продолжаются они до праздника Ивана Купала. Считается, что в этот период гадания очень правдивые, как и на святки. Однако, лучшим для гадания днем является 7 июля.

Люди верили, что в эти дни русалки становились видимыми. Они качались на ветках деревьев и тем самым способствовали скорейшему созреванию плодов.

Также до 24 июня поспевала земляника. В этот день люди начинали собирать ягоду. Именно поэтому апостола Варнаву в народе еще называют Земляничником.

Существовало и множество погодных примет на 24 июня:

Если 24 июня с самого утра душно и сильно жимолость пахнет, то это к ненастью.

Поздно цветет рябина – будет много грибов осенью.

Туман, который стелется по воде 24 июня, тоже обещает хороший урожай грибов.

Если шиповник не раскрыл бутончики, то будет дождь.

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.

Голубей в солнечный день почти не видно – в ближайшее время погода испортится.

Пчелы сидят по ульям в погожий день - к дождю.

Другие праздники 24 июня 2021

Праздник чувств

Международный день феи

День разноцветных стекол

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

Именины 24 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варнава, Варфоломей, Ефрем.

По католическому – Данута, Иоанн.