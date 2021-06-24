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Запреты дня 24 июня 2021: Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву

Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 24 июня.
Запреты дня 24 июня 2021: Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву
Запреты дня 24 июня 2021: Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву
freepik.com

В четверг, 24 июня 2021 года, православная церковь чтит память апостолов Варнавы и Варфоломея. В народе этот день прозвали Днем Варнавы, Варфоломеевым днем и Варнавой Земляничником.

Что нельзя делать на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021?

  • рвать траву, иначе привлечете нечистую силу и болезни

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    собирать целебные травы, в этот день они ядовиты
  • вести разговор о чужих болезнях и несчастьях, иначе эти проблему придут к вам
  • звенеть мелочью в кармане - будут финансовые проблемы

Приметы и поверья на Варфоломея и Варнаву 24 июня 2021

Наши предки верили, что в День Варнавы по лугам гуляет нечистая сила. Поэтому 24 июня запрещалось, косить, рвать и собирать траву, чтобы не прихватить с собой несчастья. Интересно, что разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время.

24 июня наступают «русалочьи дни». Продолжаются они до праздника Ивана Купала. Считается, что в этот период гадания очень правдивые, как и на святки. Однако, лучшим для гадания днем является 7 июля.

Люди верили, что в эти дни русалки становились видимыми. Они качались на ветках деревьев и тем самым способствовали скорейшему созреванию плодов.

Также до 24 июня поспевала земляника. В этот день люди начинали собирать ягоду.  Именно поэтому апостола Варнаву в народе еще называют Земляничником.

Существовало и множество погодных примет на 24 июня:

  • Если 24 июня с самого утра душно и сильно жимолость пахнет, то это к ненастью.
  • Поздно цветет рябина – будет много грибов осенью.
  • Туман, который стелется по воде 24 июня, тоже обещает хороший урожай грибов.
  • Если шиповник не раскрыл бутончики, то будет дождь.
  • Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.
  • Голубей в солнечный день почти не видно – в ближайшее время погода испортится.
  • Пчелы сидят по ульям в погожий день - к дождю.

Другие праздники 24 июня 2021

  • Праздник чувств
  • Международный день феи
  • День разноцветных стекол
  • Католическое Рождество Иоанна Крестителя

Именины 24 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Варнава, Варфоломей, Ефрем.

По католическому –  Данута, Иоанн.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, День ангела, именины, традиции, обряды, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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