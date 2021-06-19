Запреты дня 19 июня 2021: Что нельзя делать в Троицкую субботу
Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 19 июня.
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В субботу, 19 июня 2021 года, накануне светлого дня Троицы отмечается родительская суббота. В этот день принято поминать покойных родственников и друзей.
Что нельзя делать в Троицкую субботу 19 июня 2021?
- не стоит никого оскорблять и обижать, в особенности близких людей
- запрещено ходить на водоемы и уж тем более в них купаться
- запрещены физические упражнения
- нельзя употреблять алкоголь
- нельзя допускать негативные мысли и эмоции
- запрещены любые работы в поле или огороде
Приметы и поверья на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021
- теплый дождь принесет хорошую погоду в ближайшие дни
- если увидите радугу – конец месяца будет теплым
- если собаки начали лаять громче обычного, то погода будет теплой
- клик ворон принесет беду
- дует северный ветер – летом будет много осадков
Другие праздники 19 июня 2021
- Всемирный день неспешной прогулки
- Всемирный день детского футбола
- Международный день коробки
- Международный день серфинга
- День наблюдения за облаками
- Всемирный день жонглирования
- День поцелуев в Великобритании
- День кота Гарфилда в США
- День фермера в Украине
Именины 19 июня 2021
Именины 19 июня отмечают Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.
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