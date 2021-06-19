Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 19 июня.

Запреты дня 19 июня 2021: Что нельзя делать в Троицкую субботу freepik.com

Читай также: Куда поехать на Троицу в Украине: 5 интересных направлений

В субботу, 19 июня 2021 года, накануне светлого дня Троицы отмечается родительская суббота. В этот день принято поминать покойных родственников и друзей.

Что нельзя делать в Троицкую субботу 19 июня 2021?

не стоит никого оскорблять и обижать, в особенности близких людей

запрещено ходить на водоемы и уж тем более в них купаться

запрещены физические упражнения

нельзя употреблять алкоголь

нельзя допускать негативные мысли и эмоции

запрещены любые работы в поле или огороде

Приметы и поверья на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021

теплый дождь принесет хорошую погоду в ближайшие дни

если увидите радугу – конец месяца будет теплым

если собаки начали лаять громче обычного, то погода будет теплой

клик ворон принесет беду

дует северный ветер – летом будет много осадков

Другие праздники 19 июня 2021

Всемирный день неспешной прогулки

Всемирный день детского футбола

Международный день коробки

Международный день серфинга

День наблюдения за облаками

Всемирный день жонглирования

День поцелуев в Великобритании

День кота Гарфилда в США

День фермера в Украине

Именины 19 июня 2021

Именины 19 июня отмечают Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.