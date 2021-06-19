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Запреты дня 19 июня 2021: Что нельзя делать в Троицкую субботу

Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 19 июня.

Запреты дня 19 июня 2021: Что нельзя делать в Троицкую субботу
Запреты дня 19 июня 2021: Что нельзя делать в Троицкую субботу
freepik.com

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В субботу, 19 июня 2021 года, накануне светлого дня Троицы отмечается родительская суббота. В этот день принято поминать покойных родственников и друзей.

Что нельзя делать в Троицкую субботу 19 июня 2021?

  • не стоит никого оскорблять и обижать, в особенности близких людей
  • запрещено ходить на водоемы и уж тем более в них купаться
  • запрещены физические упражнения
  • нельзя употреблять алкоголь
  • нельзя допускать негативные мысли и эмоции
  • запрещены любые работы в поле или огороде

Приметы и поверья на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021

  • теплый дождь принесет хорошую погоду в ближайшие дни
  • если увидите радугу – конец месяца будет теплым
  • если собаки начали лаять громче обычного, то погода будет теплой
  • клик ворон принесет беду
  • дует северный ветер – летом будет много осадков

Другие праздники 19 июня 2021

  • Всемирный день неспешной прогулки
  • Всемирный день детского футбола
  • Международный день коробки
  • Международный день серфинга
  • День наблюдения за облаками
  • Всемирный день жонглирования
  • День поцелуев в Великобритании
  • День кота Гарфилда в США
  • День фермера в Украине

Именины 19 июня 2021

Именины 19 июня отмечают Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, что нельзя делать, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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