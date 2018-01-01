Как подготовиться к Троице: главные советы

Уже в это воскресенье православные будут отмечать Троицу.

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В 2021 году православные будут отмечать Троицу 20 июня, в это воскресенье. Троица – важный праздник, один из двунадесятых, поэтому к нему важно подготовиться. Как подготовиться к Троице, что нужно сделать на кануне, расскажет Ivona.

Подготовка к Троице: что нужно сделать перед праздником

Перед Троицей дома нужно сделать генеральную уборку, не оставив ни одного грязного угла. После уборки жилье можно украсить травами. Чаще всего для этого используют аир. Обычно зелень вешают над дверью или окнами, а также бросают на пол и кладут за икону.

До Троицы нужно завершить все работы на огороде, потому как в праздник работать на земле нельзя. Огородники стараются вырвать на огороде все сорняки с корнями, а затем воткнуть их верхушкой в землю. Считается, что после этого они не будут засорять участок.

К Троице нужно засушить травы и цветы, которые берут в храм для освящения. На Троицу в храмах чаще всего святят любисток, полынь, мяту, пижму, аир, чабрец и мелиссу. Также можно взять листья березы, дуба, клена и липы.

Какие травы и ветви нельзя святить на Троицу?

Считается, что на Троицу нельзя освящать в храме вербу и осину. Запрет на освящение вербы связан с тем, что это дерево уже отдало всю силу в Вербное воскресенье, а осина считается тем деревом, на котором повесился Иуда, предавший Иисуса Христа.

Что делать с освященными ветками после Троицы?

Выбрасывать ветви и травы, освященные в храме на Троицу, нельзя. Их используют как лечебное средство, даже те, которыми устилали пол. Впрочем, лечат ими чаще всего домашний скот, эти травы скармливают домашним животным, чтобы они не болели целый год.

На кануне Троицы отмечают еще один большой праздник – родительскую субботу. В этот день принято поминать умерших и посещать кладбища.

Купание до Троицы: можно или нет

Среди предпраздничных запретов встречается и запрет на купание. Причем, в народных поверьях не рекомендуют купаться за три дня до Троицы, на сам праздник и после него. Однако в церковь не возбраняет. Согласно народным поверьям, на Троицу происходит разгул нечисти, поэтому в старину люди не ходили на Троицу в лес, потому что остерегались лешего, не купались в реках и водоемах – боялись водяного и русалок. В тоже время священники не запрещают купаться перед Троицей и в праздничный день.

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