Запреты дня 18 июня 2021: Что нельзя делать в Дорофеев день
В пятницу, 18 июня 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Дорофея, епископа Тирского (Дорофеев день). Другие названия церковного праздника: «День сон-травы», «День Волхва-Дорофея», «Воробьиные ночи».
Что нельзя делать в Дорофеев день 18 июня 2021?
- откладывать неоконченные дела на потом
Читай также: Куда поехать на Троицу в Украине: 5 интересных направленийвыходить на улицу после полуночи, иначе жизнь будет короткой, как «воробьиная» ночь
- спорить
- собирать сон-траву без надобности
- рассказывать свои сны
Приметы и поверья на Дорофеев день 18 июня 2021
В Дорофеев день было принято, чтобы хозяйки выходили на огород и смотрели, есть ли на огурцах пустоцветы. Если их было много, то совершали специальный обряд. Для этого женщины кидали в огурцы лапоть и произносили заговор: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».
Люди верили, что если утром 18 июня прополоть все грядки, то больше сорняков на огороде в этот год не будет.
С Дорофеевого дня начинались «воробьиные» ночи, которые длятся 7–8 часов в сутки.
Считалось, что Дорофей был покровителем снов. После плохих сновидений люди в молитвах просили помощи у святого.
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Также в этот день расцветала сон-трава. Однако собирать растение 18 июня запрещалось. Сорвать сон-траву на Дорофея могли только знахари, которые знали специальные заговоры.
Существовало и множество примет для этого дня. Так, если на Дорофея теплый и ясный день, то зерно уродится крупное. Большое количество пауков 18 июня предвещало жару, а стучащий дятел предупреждал о дождевой погоде. Сильный запах травы утром обещал дождь. Много росы – к большому урожаю.
Другие праздники 18 июня 2021
- Всемирный день гармонии
- Международный день пикника
- День участкового инспектора полиции в Украине
- День недалёкого будущего
- Международный день паники
- День рождения детской коляски
- Международный день суши
- День поиска четырёхлистного клевера
- Международный день гордости за успехи аутистов
- День устойчивой гастрономии
- День «Остановите киберзапугивание»
Именины 18 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Фёдор.
По католическому – Альжбета и Марк
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