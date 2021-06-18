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Запреты дня 18 июня 2021: Что нельзя делать в Дорофеев день

Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 18 июня.
Запреты дня 18 июня 2021: Что нельзя делать в Дорофеев день
Запреты дня 18 июня 2021: Что нельзя делать в Дорофеев день
Getty images

В пятницу, 18 июня 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Дорофея, епископа Тирского (Дорофеев день). Другие названия церковного праздника: «День сон-травы», «День Волхва-Дорофея», «Воробьиные ночи».

Что нельзя делать в Дорофеев день 18 июня 2021?

Приметы и поверья на Дорофеев день 18 июня 2021

В Дорофеев день было принято, чтобы хозяйки выходили на огород и смотрели, есть ли на огурцах пустоцветы. Если их было много, то совершали специальный обряд. Для этого женщины кидали в огурцы лапоть и произносили заговор: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».

Люди верили, что если утром 18 июня прополоть все грядки, то больше сорняков на огороде в этот год не будет.

С Дорофеевого дня начинались «воробьиные» ночи, которые длятся 7–8 часов в сутки.

Считалось, что Дорофей был покровителем снов. После плохих сновидений люди в молитвах просили помощи у святого.

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Также в этот день расцветала сон-трава. Однако собирать растение 18 июня запрещалось. Сорвать сон-траву на Дорофея могли только знахари, которые знали специальные заговоры.

Существовало и множество примет для этого дня. Так, если на Дорофея теплый и ясный день, то зерно уродится крупное. Большое количество пауков 18 июня предвещало жару, а стучащий дятел предупреждал о дождевой погоде. Сильный запах травы утром обещал дождь. Много росы – к большому урожаю.

Другие праздники 18 июня 2021

  • Всемирный день гармонии
  • Международный день пикника
  • День участкового инспектора полиции в Украине
  • День недалёкого будущего
  • Международный день паники
  • День рождения детской коляски
  • Международный день суши
  • День поиска четырёхлистного клевера
  • Международный день гордости за успехи аутистов
  • День устойчивой гастрономии
  • День «Остановите киберзапугивание»

Именины 18 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Фёдор.

По католическому –  Альжбета и Марк

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, традиции, что нельзя делать, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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