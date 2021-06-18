Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 18 июня.

Запреты дня 18 июня 2021: Что нельзя делать в Дорофеев день Getty images

В пятницу, 18 июня 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Дорофея, епископа Тирского (Дорофеев день). Другие названия церковного праздника: «День сон-травы», «День Волхва-Дорофея», «Воробьиные ночи».

Что нельзя делать в Дорофеев день 18 июня 2021?

откладывать неоконченные дела на потом

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выходить на улицу после полуночи, иначе жизнь будет короткой, как «воробьиная» ночь спорить

собирать сон-траву без надобности

рассказывать свои сны

Приметы и поверья на Дорофеев день 18 июня 2021

В Дорофеев день было принято, чтобы хозяйки выходили на огород и смотрели, есть ли на огурцах пустоцветы. Если их было много, то совершали специальный обряд. Для этого женщины кидали в огурцы лапоть и произносили заговор: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».

Люди верили, что если утром 18 июня прополоть все грядки, то больше сорняков на огороде в этот год не будет.

С Дорофеевого дня начинались «воробьиные» ночи, которые длятся 7–8 часов в сутки.

Считалось, что Дорофей был покровителем снов. После плохих сновидений люди в молитвах просили помощи у святого.

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Также в этот день расцветала сон-трава. Однако собирать растение 18 июня запрещалось. Сорвать сон-траву на Дорофея могли только знахари, которые знали специальные заговоры.

Существовало и множество примет для этого дня. Так, если на Дорофея теплый и ясный день, то зерно уродится крупное. Большое количество пауков 18 июня предвещало жару, а стучащий дятел предупреждал о дождевой погоде. Сильный запах травы утром обещал дождь. Много росы – к большому урожаю.

Другие праздники 18 июня 2021

Всемирный день гармонии

Международный день пикника

День участкового инспектора полиции в Украине

День недалёкого будущего

Международный день паники

День рождения детской коляски

Международный день суши

День поиска четырёхлистного клевера

Международный день гордости за успехи аутистов

День устойчивой гастрономии

День «Остановите киберзапугивание»

Именины 18 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Фёдор.

По католическому – Альжбета и Марк