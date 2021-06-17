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Запреты дня 17 июня 2021: Что нельзя делать на Митрофана

Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 17 июня.
Запреты дня 17 июня 2021: Что нельзя делать на Митрофана
Запреты дня 17 июня 2021: Что нельзя делать на Митрофана
freepik.com

В четверг, 17 июня 2021 года, православные христиане чтут память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. В народе праздник получил названия «Митрофан Навозник» и «Митрофан - красный сарафан».

Что нельзя делать на Митрофана 17 июня 2021?

  • смотреть на свое отражение в любой зеркальной поверхности
  • обниматься

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    есть кислое
  • оставлять в доме яйца с треснутой скорлупой
  • похлопывать кого-либо по плечу
  • заплывать далеко в водоемах
  • выполнять тяжелую работу в доме
  • мыть или красить волосы
  • рвать цветы

Приметы и поверья на Митрофана 17 июня 2021

Этот день считался самым удачным для удобрения земли навозом. Именно поэтому святой получил прозвище «Навозник». Пропускать и откладывать этот процесс на другие дни запрещалось, иначе год будет неурожайным. Люди говорили: «Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять».

Также с 17 июня наши предки начинали посев гречки. День для посадки выбирали в зависимости от урожая клубники. Если ягоды начинали краснеть, то пора идти в поле.

На Митрофана устраивались гулянья, чтобы поблагодарить хорошую погоду. На празднике выбирали самых красивых девушек и наряжали их в платья из веток деревьев. Потом девушек обливали водой и приговаривали: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Много примет этого дня были связаны с и погодой:

  • Если на Митрофана начнется дождь, то идти он будет еще 2-3 дня.
  • Душно на восходе солнца – будет плохая погода.
  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
  • Цветы сильно пахнут – дождь пойдет.
  • Северо-западный ветер – к ненастью.
  • Восточный ветер предвещает повальные болезни.
  • Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.

Другие праздники 17 июня 2021

  • Всемирный день мусорщика
  • Всемирный день крокодила
  • День приманивания муз

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    День перерыва в работе
  • Семик (Зелёные святки)
  • Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • Всемирный день тесселяции
  • Всемирный день тапаса
  • Праздник целителей «Хаурват»

Именины 17 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.

По католическому – Лаура и Адольф.

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Теги: запреты, приметы, поверья, обряды, праздники, именины, День ангела, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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