Запреты дня 17 июня 2021: Что нельзя делать на Митрофана
В четверг, 17 июня 2021 года, православные христиане чтут память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. В народе праздник получил названия «Митрофан Навозник» и «Митрофан - красный сарафан».
Что нельзя делать на Митрофана 17 июня 2021?
- смотреть на свое отражение в любой зеркальной поверхности
- обниматься
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- оставлять в доме яйца с треснутой скорлупой
- похлопывать кого-либо по плечу
- заплывать далеко в водоемах
- выполнять тяжелую работу в доме
- мыть или красить волосы
- рвать цветы
Приметы и поверья на Митрофана 17 июня 2021
Этот день считался самым удачным для удобрения земли навозом. Именно поэтому святой получил прозвище «Навозник». Пропускать и откладывать этот процесс на другие дни запрещалось, иначе год будет неурожайным. Люди говорили: «Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять».
Также с 17 июня наши предки начинали посев гречки. День для посадки выбирали в зависимости от урожая клубники. Если ягоды начинали краснеть, то пора идти в поле.
На Митрофана устраивались гулянья, чтобы поблагодарить хорошую погоду. На празднике выбирали самых красивых девушек и наряжали их в платья из веток деревьев. Потом девушек обливали водой и приговаривали: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».
Много примет этого дня были связаны с и погодой:
- Если на Митрофана начнется дождь, то идти он будет еще 2-3 дня.
- Душно на восходе солнца – будет плохая погода.
- Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
- Цветы сильно пахнут – дождь пойдет.
- Северо-западный ветер – к ненастью.
- Восточный ветер предвещает повальные болезни.
- Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.
Другие праздники 17 июня 2021
- Всемирный день мусорщика
- Всемирный день крокодила
- День приманивания муз
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- Семик (Зелёные святки)
- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- Всемирный день тесселяции
- Всемирный день тапаса
- Праздник целителей «Хаурват»
Именины 17 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.
По католическому – Лаура и Адольф.
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