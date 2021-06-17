Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 17 июня.

Запреты дня 17 июня 2021: Что нельзя делать на Митрофана freepik.com

В четверг, 17 июня 2021 года, православные христиане чтут память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского. В народе праздник получил названия «Митрофан Навозник» и «Митрофан - красный сарафан».

Что нельзя делать на Митрофана 17 июня 2021?

смотреть на свое отражение в любой зеркальной поверхности

обниматься

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есть кислое оставлять в доме яйца с треснутой скорлупой

похлопывать кого-либо по плечу

заплывать далеко в водоемах

выполнять тяжелую работу в доме

мыть или красить волосы

рвать цветы

Приметы и поверья на Митрофана 17 июня 2021

Этот день считался самым удачным для удобрения земли навозом. Именно поэтому святой получил прозвище «Навозник». Пропускать и откладывать этот процесс на другие дни запрещалось, иначе год будет неурожайным. Люди говорили: «Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять».

Также с 17 июня наши предки начинали посев гречки. День для посадки выбирали в зависимости от урожая клубники. Если ягоды начинали краснеть, то пора идти в поле.

На Митрофана устраивались гулянья, чтобы поблагодарить хорошую погоду. На празднике выбирали самых красивых девушек и наряжали их в платья из веток деревьев. Потом девушек обливали водой и приговаривали: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Много примет этого дня были связаны с и погодой:

Если на Митрофана начнется дождь, то идти он будет еще 2-3 дня.

Душно на восходе солнца – будет плохая погода.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Цветы сильно пахнут – дождь пойдет.

Северо-западный ветер – к ненастью.

Восточный ветер предвещает повальные болезни.

Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.

Другие праздники 17 июня 2021

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Именины 17 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.

По католическому – Лаура и Адольф.

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