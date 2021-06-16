Запреты дня 16 июня 2021: Что нельзя делать на Лукьянов день
В среду, 16 июня 2021 года, православные христиане чтут память мученика Лукиана Бельгийского. В народе святого называли Лукой Ветряником или Лукьяном Ветряком.
Что нельзя делать на Лукьянов день 16 июня 2021?
- выполнять тяжелую работу по дому и в огороде,
Читай также: Садовые роботы в июне: что нужно успеть сделатьложиться спать пораньше
- Стричься и красить волосы
- купаться в водоемах и реках
- Ссориться
Приметы и поверья на Лукьянов день 16 июня 2021
Свои прозвища Ветряк и Ветряник святой Лукиан получил из-за того, что в этот день было принято предсказывать будущее по ветру. Для этого люди 16 июня подольше не ложились спать, и весь день до вечера наблюдали за тем, в какую сторону дует ветер. Южный ветер говорил о том, что быстро взойдет хлеб и яровые. Северо-западный - к сырости на улице и эпидемиям болезней. Восточный - инфекции будут «гулять» весь год до следующей весны, а северо-восточный ветер предвещал дождливое лето.
16 июня люди собирали лекарственные травы. По народному поверью, в этот день они обладали целебной силой.
Кроме того, на Лукьянов день рыли колодцы. Сначала на предполагаемое место клали сковороду вверх дном. Спустя некоторое время ее поднимали и смотрели, увлажнилась ли она или нет. Если сковородка немного «запотела», то вода близко.
Если на Лукьяна гроза, то сенокос будет плохим.
Дождь идет целый день – к богатому урожаю грибов.
Утренний туман 16 июня предвещал хорошую и солнечную погоду.
Другие праздники 16 июня 2021
- Международный день морской черепахи
- Международный день семейных денежных переводов
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- День без оранжевой одежды
- День защиты детей Африки
- Международный день домашней прислуги
- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
- День рождения «Артека»
Именины 16 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семён, Софья, Ульяна, Юлиан.
По католическому – Алина и Юстина.
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