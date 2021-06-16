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Запреты дня 16 июня 2021: Что нельзя делать на Лукьянов день

Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 16 июня.
Запреты дня 16 июня 2021: Что нельзя делать на Лукьянов день
Запреты дня 16 июня 2021: Что нельзя делать на Лукьянов день
pixabay.com

В среду, 16 июня 2021 года, православные христиане чтут память мученика Лукиана Бельгийского. В народе святого называли Лукой Ветряником или Лукьяном Ветряком.

Что нельзя делать на Лукьянов день 16 июня 2021?

Приметы и поверья на Лукьянов день 16 июня 2021

Свои прозвища Ветряк и Ветряник святой Лукиан получил из-за того, что в этот день было принято предсказывать будущее по ветру. Для этого люди 16 июня подольше не ложились спать, и весь день до вечера наблюдали за тем, в какую сторону дует ветер. Южный ветер говорил о том, что быстро взойдет хлеб и яровые. Северо-западный - к сырости на улице и эпидемиям болезней. Восточный - инфекции будут «гулять» весь год до следующей весны, а северо-восточный ветер предвещал дождливое лето.

16 июня люди собирали лекарственные травы. По народному поверью, в этот день они обладали целебной силой.

Кроме того, на Лукьянов день рыли колодцы. Сначала на предполагаемое место клали сковороду вверх дном. Спустя некоторое время ее поднимали и смотрели, увлажнилась ли она или нет. Если сковородка немного «запотела», то вода близко.

Если на Лукьяна гроза, то сенокос будет плохим.

Дождь идет целый день – к богатому урожаю грибов.

Утренний туман 16 июня предвещал хорошую и солнечную погоду.

Другие праздники 16 июня 2021

  • Международный день морской черепахи
  • Международный день семейных денежных переводов

  • Читай также: ТОП-10 звезд, которые верят в астрологию

    День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов
  • День без оранжевой одежды
  • День защиты детей Африки
  • Международный день домашней прислуги
  • Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
  • День рождения «Артека»

Именины 16 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семён, Софья, Ульяна, Юлиан.

По католическому – Алина и Юстина.

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Теги: запреты, традиции, обряды, приметы, поверья, праздники, именины, День ангела, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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