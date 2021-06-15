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Запреты дня 15 июня 2021: Что нельзя делать на Никифора Дубодера

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 15 июня.
Запреты дня 15 июня 2021: Что нельзя делать на Никифора Дубодера
Запреты дня 15 июня 2021: Что нельзя делать на Никифора Дубодера
pixabay.com

Во вторник, 15 июня 2021 года, православная церковь чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: Никифор Дубодер, Вьюн Зеленый, Вьюнец, Вьюнишник и Зеленые святки.

Что нельзя делать на Никифора Дубодера 15 июня 2021?

  • надевать одежду с металлическими пуговицами
  • мести пол, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, достаток и благополучие
  • Скандалить и спорить - вся агрессия вернется обидчику в десятикратном размере

Приметы и поверья на Никифора Дубодера 15 июня 2021

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В этот день было принято поздравлять пары, которые сочетались узами брака в текущем году. Наши предки собирались шумными компаниями, ходили по улицам и пели песни в честь молодоженов. Виновники торжества украшали дома веночками из березовых веточек и ставили на праздничный стол свежеиспеченный каравай.

У незамужних девуше была традиция плести из вьюнков венки. Кроме того, вечером молодежь собиралась на гуляния у костра с песнями, хороводами и кулачными боями.

Также 15 июня собирали дубовую кору для выделки кожи. Именно поэтому святого Никифора прозвали Дубодером.

Существовали для этого дня несколько погодных примет:

  • Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.
  • Если на Никифора идет дождь, то будет хороший урожай грибов.
  • Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным.
  • После продолжительной тихой погоды поднялся ветер – к дождю.

Другие праздники 15 июня 2021

  • Праздник мужских недостатков
  • Международный день прогулки
  • Всемирный день ветра
  • Всемирный день без мяса
  • День придумывания новых созвездий

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    Всемирный день пожертвований
  • Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Именины 15 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Иулиания, Даниил.

По католическому – Софья, Иоанн, Исидор.

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Теги: приметы, запреты, праздники, поверья, запреты, именины, День ангела, традиции, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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