Запреты дня 15 июня 2021: Что нельзя делать на Никифора Дубодера
Во вторник, 15 июня 2021 года, православная церковь чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: Никифор Дубодер, Вьюн Зеленый, Вьюнец, Вьюнишник и Зеленые святки.
Что нельзя делать на Никифора Дубодера 15 июня 2021?
- надевать одежду с металлическими пуговицами
- мести пол, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, достаток и благополучие
- Скандалить и спорить - вся агрессия вернется обидчику в десятикратном размере
Приметы и поверья на Никифора Дубодера 15 июня 2021
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В этот день было принято поздравлять пары, которые сочетались узами брака в текущем году. Наши предки собирались шумными компаниями, ходили по улицам и пели песни в честь молодоженов. Виновники торжества украшали дома веночками из березовых веточек и ставили на праздничный стол свежеиспеченный каравай.
У незамужних девуше была традиция плести из вьюнков венки. Кроме того, вечером молодежь собиралась на гуляния у костра с песнями, хороводами и кулачными боями.
Также 15 июня собирали дубовую кору для выделки кожи. Именно поэтому святого Никифора прозвали Дубодером.
Существовали для этого дня несколько погодных примет:
- Соловей поет всю ночь – на хорошую погоду.
- Если на Никифора идет дождь, то будет хороший урожай грибов.
- Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным.
- После продолжительной тихой погоды поднялся ветер – к дождю.
Другие праздники 15 июня 2021
- Праздник мужских недостатков
- Международный день прогулки
- Всемирный день ветра
- Всемирный день без мяса
- День придумывания новых созвездий
Читай также: Знаменитые геи, которые ранее были женаты на женщинахВсемирный день пожертвований
- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
Именины 15 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Иулиания, Даниил.
По католическому – Софья, Иоанн, Исидор.
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