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Запреты дня 12 июня 2021: Что нельзя делать на Змеиный праздник

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 12 июня.
Запреты дня 12 июня 2021: Что нельзя делать на Змеиный праздник
Запреты дня 12 июня 2021: Что нельзя делать на Змеиный праздник
freepik.com

В субботу, 12 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Исаакия, игумена обители Далматской. В народном календаре праздник получил названия Исакиев день, Исаакий Змеевик, Змеиный праздник.

Что нельзя делать на Змеиный праздник 12 июня 2021?

Приметы и поверья на Змеиный праздник 12 июня 2021

Ранее считалось, что именно 12 июня все змеи выползают из нор, где прятались с осени из-за холодов. Поэтому в этот день люди старались не ходить в лес. По поверью, на Исаакия змеи жалят каждого встречного без милосердия. Кроме того, наши предки верили, что змеиные укусы 12 июня не способно заживить ни одно лекарство. А от пресмыкающихся можно защититься только с помощью марьиного корня.

На Исаакия было принято садить бобовые, которые заранее вымачивали в талой воде. Хозяйки запасались такой водой из зимы, чтобы ростки прижились и были крепкими.

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В этот день наблюдали за растениями, птицами и насекомыми, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время. Если утром 12 июня нет росы, то ночью будет дождь. А если папоротник с утра закручивает листья, то это к теплому солнечному дню. Поздно вечером кузнечик затрещал – тоже к погожим дням. А вот если сова закричала – к холоду.  Если пауки усиленно работают в этот день – это говорит о скорой перемене погоды. А если на Исаакия шиповник обильно цветет, то следующая зима будет суровой.

Другие праздники 12 июня 2021

  • День работника фондового рынка в Украине
  • День гуляния с воздушным шариком
  • День рождения противогаза
  • День пивовара
  • День мебельщика
  • Всемирный день джина
  • Всемирный день борьбы с детским трудом
  • Всемирный день голых велопокатушек
  • Международный день фалафеля
  • Всемирный день куклы
  • Всемирный день вязания на публике
  • День «призрака в технике»
  • День осведомлённости о «синдроме переполненного гнезда»
  • Международный день шиитов
  • Международный день молодых орлов
  • Международный день кашасы
  • Международный день вина «Пинотаж»

Именины 12 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечает Исаакий (Исаак).

По католическому – Иоанн и Онуфрий.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, обряды, что нельзя делать, именины, День ангела, традиции
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Источник: ivonа bigmir)net

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