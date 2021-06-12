Запреты дня 12 июня 2021: Что нельзя делать на Змеиный праздник
В субботу, 12 июня 2021 года, православная церковь чтит память преподобного Исаакия, игумена обители Далматской. В народном календаре праздник получил названия Исакиев день, Исаакий Змеевик, Змеиный праздник.
Что нельзя делать на Змеиный праздник 12 июня 2021?
- разводить костер
- брать в руки острые и другие предметы, которыми можно пораниться
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- убивать змей
- ходить в лес
- гулять в высокой траве
- покупать посуду
- дарить шкатулки своим возлюбленным
- поднимать с земли деньги
Приметы и поверья на Змеиный праздник 12 июня 2021
Ранее считалось, что именно 12 июня все змеи выползают из нор, где прятались с осени из-за холодов. Поэтому в этот день люди старались не ходить в лес. По поверью, на Исаакия змеи жалят каждого встречного без милосердия. Кроме того, наши предки верили, что змеиные укусы 12 июня не способно заживить ни одно лекарство. А от пресмыкающихся можно защититься только с помощью марьиного корня.
На Исаакия было принято садить бобовые, которые заранее вымачивали в талой воде. Хозяйки запасались такой водой из зимы, чтобы ростки прижились и были крепкими.
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В этот день наблюдали за растениями, птицами и насекомыми, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время. Если утром 12 июня нет росы, то ночью будет дождь. А если папоротник с утра закручивает листья, то это к теплому солнечному дню. Поздно вечером кузнечик затрещал – тоже к погожим дням. А вот если сова закричала – к холоду. Если пауки усиленно работают в этот день – это говорит о скорой перемене погоды. А если на Исаакия шиповник обильно цветет, то следующая зима будет суровой.
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Именины 12 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечает Исаакий (Исаак).
По католическому – Иоанн и Онуфрий.
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