Запреты дня 11 июня 2021: Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу
В пятницу, 11 июня 2021 года, православная церковь чтит память святой мученицы Феодосии Тирской. В народе ее прозвали Колосяницей, Колосницей и Гречушницей.
Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021?
- прыгать и скакать
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- лениться
Приметы и поверья на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021
Название «Колосяница» и «Гречишница» праздник получил за то, что с 11 июня начинала колоситься рожь и наступал срок для посева гречихи. По цвету ржи гадали, какой будет цена на хлеб: если рожь начинала цвести снизу – это к низкой цене, если с середины – к средней, а если сверху – то к высокой.
Когда зацветала рожь, взрослым запрещалось белить холсты, а детям нельзя было скакать на досках – простейшем виде качелей. Считалось, что на Феодосию земля «тяжела» и, если по ней прыгать, это нанесет ей вред.
С 11 июня начинали кормить домашних животных печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодились и росли здоровыми.
Существовало и несколько погодных поверь для этого дня:
- Если рожь заколосится 11 июня, то это к урожаю грибов.
- Жаркий день - боровиков в лесу не найдешь.
Читай также: Шесть пальцев и заячья губа: ТОП-12 звезд с дефектами внешностиМного пауков появилось – будет хорошая погода.
- Чем больше росы утром, тем жарче будет день.
Другие праздники 11 июня 2021
- День неукротимой страсти
- День поиска новой звезды
- День Жака-Ива Кусто
- Католический день святого апостола Варнавы
- Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса
- День уличного вязания «ярнбомбинг» (День вязаного граффити)
Именины 11 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Феодосия, Федот.
По католическому – Варнава и Феликс.
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