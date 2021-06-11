Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 11 июня.

Запреты дня 11 июня 2021: Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу pixabay.com

В пятницу, 11 июня 2021 года, православная церковь чтит память святой мученицы Феодосии Тирской. В народе ее прозвали Колосяницей, Колосницей и Гречушницей.

Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021?

прыгать и скакать

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Приметы и поверья на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021

Название «Колосяница» и «Гречишница» праздник получил за то, что с 11 июня начинала колоситься рожь и наступал срок для посева гречихи. По цвету ржи гадали, какой будет цена на хлеб: если рожь начинала цвести снизу – это к низкой цене, если с середины – к средней, а если сверху – то к высокой.

Когда зацветала рожь, взрослым запрещалось белить холсты, а детям нельзя было скакать на досках – простейшем виде качелей. Считалось, что на Феодосию земля «тяжела» и, если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С 11 июня начинали кормить домашних животных печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодились и росли здоровыми.

Существовало и несколько погодных поверь для этого дня:

Если рожь заколосится 11 июня, то это к урожаю грибов.

Жаркий день - боровиков в лесу не найдешь.

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Много пауков появилось – будет хорошая погода. Чем больше росы утром, тем жарче будет день.

Другие праздники 11 июня 2021

День неукротимой страсти

День поиска новой звезды

День Жака-Ива Кусто

Католический день святого апостола Варнавы

Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса

День уличного вязания «ярнбомбинг» (День вязаного граффити)

Именины 11 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Феодосия, Федот.

По католическому – Варнава и Феликс.

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