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Запреты дня 11 июня 2021: Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу

Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 11 июня.
Запреты дня 11 июня 2021: Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу
Запреты дня 11 июня 2021: Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу
pixabay.com

В пятницу, 11 июня 2021 года, православная церковь чтит память святой мученицы Феодосии Тирской. В народе ее прозвали Колосяницей, Колосницей и Гречушницей.

Что нельзя делать на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021?

Приметы и поверья на Феодосию Колосяницу 11 июня 2021

Название «Колосяница» и «Гречишница» праздник получил за то, что с 11 июня начинала колоситься рожь и наступал срок для посева гречихи. По цвету ржи гадали, какой будет цена на хлеб: если рожь начинала цвести снизу – это к низкой цене, если с середины – к средней, а если сверху – то к высокой.

Когда зацветала рожь, взрослым запрещалось белить холсты, а детям нельзя было скакать на досках – простейшем виде качелей. Считалось, что на Феодосию земля «тяжела» и, если по ней прыгать, это нанесет ей вред.

С 11 июня начинали кормить домашних животных печеными сочнями и хлебными баранками, чтобы она больше плодились и росли здоровыми.

Существовало и несколько погодных поверь для этого дня:

Другие праздники 11 июня 2021

  • День неукротимой страсти
  • День поиска новой звезды
  • День Жака-Ива Кусто
  • Католический день святого апостола Варнавы
  • Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса
  • День уличного вязания «ярнбомбинг» (День вязаного граффити)

Именины 11 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Феодосия, Федот.

По католическому – Варнава и Феликс.

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Теги: запреты, приметы, обряды, традиции, поверья, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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