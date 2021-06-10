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Запреты дня 10 июня 2021: Что нельзя делать на Никиту Гусятника

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 10 июня.
Запреты дня 10 июня 2021: Что нельзя делать на Никиту Гусятника
Запреты дня 10 июня 2021: Что нельзя делать на Никиту Гусятника
freepik.com

В четверг, 10 июня 2021 года, православные христиане почитают память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского. В народе святого считали сторожем маленьких гусят, поэтому он получил прозвище Гусятник.

Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2021?

  • переедать, иначе будут материальные проблемы
  • ссориться – семью неудачи и неприятности будут сопровождать весь год

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    хвастаться - будут мелкие неурядицы в работе и личной жизни
  • ругать маленьких детей - они могут стать легкой добычей нечистой силы
  • звать гостей - они могут унести с собой домашнее счастье и уют
  • оставлять двери и окна открытыми в полдень

Приметы и поверья на Никиту Гусятника 10 июня 2021

  • В этот день наши предки читали молитву преподобному Никите перед тем, как выгнать гусят на свежий выпас. Кроме того, к святому обращались за помощью те, кого преследовали неудачи, болезни и бедность.
  • По народным приметам, на Никиту Гусятника нужно было задобрить водяного, чтобы он не забирал домашних птиц. Для этого наши предки бросали в водоем тушку самого лучшего гуся. При этом голову несли домой, чтобы домовой не обнаружил пропажи птицы.

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    Также этот день прозвали Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Они летали над полями и завлекали работающих. Если разозлить духов, то они сожгут поля.
  • Люди боялись встречи с полудницами, поэтому 10 июня запрещалось выходить в поле и открывать окна и двери в домах. Считалось, что полудницы хотят лишить мужчин силы.

Другие праздники 10 июня 2021

  • Вознесение Господне
  • Всемирный день мороженого
  • День рождения шариковой ручки
  • День разрисованных ладоней
  • Всемирный день ремесленничества
  • Всемирный день модерна
  • Международный день геральдики

Именины 10 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита.

По католическому – Малгожата и Богумил.

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Теги: запреты, приметы, обряды, традиции, поверья, что нельзя делать, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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