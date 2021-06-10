Запреты дня 10 июня 2021: Что нельзя делать на Никиту Гусятника
В четверг, 10 июня 2021 года, православные христиане почитают память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского. В народе святого считали сторожем маленьких гусят, поэтому он получил прозвище Гусятник.
Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2021?
- переедать, иначе будут материальные проблемы
- ссориться – семью неудачи и неприятности будут сопровождать весь год
Читай также: 7 крутых идей для путешествия по Украине летом 2021хвастаться - будут мелкие неурядицы в работе и личной жизни
- ругать маленьких детей - они могут стать легкой добычей нечистой силы
- звать гостей - они могут унести с собой домашнее счастье и уют
- оставлять двери и окна открытыми в полдень
Приметы и поверья на Никиту Гусятника 10 июня 2021
- В этот день наши предки читали молитву преподобному Никите перед тем, как выгнать гусят на свежий выпас. Кроме того, к святому обращались за помощью те, кого преследовали неудачи, болезни и бедность.
- По народным приметам, на Никиту Гусятника нужно было задобрить водяного, чтобы он не забирал домашних птиц. Для этого наши предки бросали в водоем тушку самого лучшего гуся. При этом голову несли домой, чтобы домовой не обнаружил пропажи птицы.
Читай также: Как не попасть к русалкам на Зеленую неделю?Также этот день прозвали Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Они летали над полями и завлекали работающих. Если разозлить духов, то они сожгут поля.
- Люди боялись встречи с полудницами, поэтому 10 июня запрещалось выходить в поле и открывать окна и двери в домах. Считалось, что полудницы хотят лишить мужчин силы.
Другие праздники 10 июня 2021
- Вознесение Господне
- Всемирный день мороженого
- День рождения шариковой ручки
- День разрисованных ладоней
- Всемирный день ремесленничества
- Всемирный день модерна
- Международный день геральдики
Именины 10 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита.
По католическому – Малгожата и Богумил.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил