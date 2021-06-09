Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 9 июня.

Запреты дня 9 июня 2021: Что нельзя делать в Федорин день freepik.com

В среду, 9 июня 2021 года, православные христиане чтут память мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник получил название Федорин день.

Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2021?

ссориться – можно навлечь на себя беду

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подметать дом веником – вместе с мусором дом покинет благополучие лениться и откладывать работу на потом, иначе будет плохой урожай

Приметы и поверья на Федорин день 9 июня 2021

В старину этот день считался не самым удачным для женщин, которые любили сплетничать. Наши предки верили, что святая Феодора подслушивает все разговори (особенно женские), и навлекает беду на сплетников. Поэтому 9 июня женщины старались не сболтнуть лишнего своим подругам, не сквернословить и не ругать никого.

В народе говорили, что на Феодору «все сделанное вернется сторицей, а прогулянное – сорницей». Люди непременно в этот день много работали на поле и в огороде, чтобы заслужить хороший урожай.

Существовало и несколько погодных примет на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно в этот день, то вскоре будет дождь. Облачная погода днем, но к вечеру тучи пропали – примета того, что завтрашний день будет ясным.

Другие праздники 9 июня 2021

Международный день друзей

День пускания мыльных пузырей

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Международный день архивов День Кораллового треугольника

Всемирный день антифосфолипидного синдрома

Международный день кельтского искусства

День южноамериканского футбола

Именины 9 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Иван, Иона, Киприан, Нил, Фёдор, Феодора.

По католическому – Пелагея, Фелициан, Диана.

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