Запреты дня 9 июня 2021: Что нельзя делать в Федорин день
В среду, 9 июня 2021 года, православные христиане чтут память мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник получил название Федорин день.
Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2021?
- ссориться – можно навлечь на себя беду
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- лениться и откладывать работу на потом, иначе будет плохой урожай
Приметы и поверья на Федорин день 9 июня 2021
В старину этот день считался не самым удачным для женщин, которые любили сплетничать. Наши предки верили, что святая Феодора подслушивает все разговори (особенно женские), и навлекает беду на сплетников. Поэтому 9 июня женщины старались не сболтнуть лишнего своим подругам, не сквернословить и не ругать никого.
В народе говорили, что на Феодору «все сделанное вернется сторицей, а прогулянное – сорницей». Люди непременно в этот день много работали на поле и в огороде, чтобы заслужить хороший урожай.
Существовало и несколько погодных примет на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно в этот день, то вскоре будет дождь. Облачная погода днем, но к вечеру тучи пропали – примета того, что завтрашний день будет ясным.
Другие праздники 9 июня 2021
- Международный день друзей
- День пускания мыльных пузырей
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- День Кораллового треугольника
- Всемирный день антифосфолипидного синдрома
- Международный день кельтского искусства
- День южноамериканского футбола
Именины 9 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Иван, Иона, Киприан, Нил, Фёдор, Феодора.
По католическому – Пелагея, Фелициан, Диана.
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