Запреты дня 8 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Карпа
Во вторник, 8 июня 2021 года, православные христиане чтут память апостола от семидесяти Карпа. В народе святого прозвали Карполовом.
Что нельзя делать на Карпа Карполова 8 июня 2021?
- подметать пол после заката – можно наслать болезни на свою семью
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- менять работу или жилье
Приметы и поверья на Карпа Карполова 8 июня 2021
Епископ Карп считался покровителем тех, кто занимается рыбной ловлей. Наши предки верили, что в День Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы.
8 июня люди наблюдали за погодой, чтобы узнать, каким будет лето и стоит ли ждать хорошего урожая.
Много комаров 8 июня – примета того, что последние недели лета будут теплыми.
Много цветков на рябине предвещали урожай овса.
Если на Карпа хорошо уродил щавель – лето будет теплым.
Лягушки громко квакают – в ближайшее время будут дожди.
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Раки выходят на берег – тоже к непогоде.
Прилив реки 8 июня – к ясной погоде, отлив – к осадкам.
Утки без конца ныряют и плещутся в воде – к дождю.
Другие праздники 8 июня 2021
- Всемирный день памяти домашних животных
- День рождения пылесоса
- День социального работника
- Международный день домохозяйки и домохозяина
- Всемирный день океанов
- День таинственных знаков и предсказаний
- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга
- Международный день IPv6
Именины 8 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.
По католическому – Максим и Медард.
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