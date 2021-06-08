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Запреты дня 8 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Карпа

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 8 июня.
Запреты дня 8 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Карпа
Запреты дня 8 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Карпа
freepik.com

Во вторник, 8 июня 2021 года, православные христиане чтут память апостола от семидесяти Карпа. В народе святого прозвали Карполовом.

Что нельзя делать на Карпа Карполова 8 июня 2021?

Приметы и поверья на Карпа Карполова 8 июня 2021

Епископ Карп считался покровителем тех, кто занимается рыбной ловлей. Наши предки верили, что в День Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы.  

8 июня люди наблюдали за погодой, чтобы узнать, каким будет лето и стоит ли ждать хорошего урожая.

Много комаров 8 июня – примета того, что последние недели лета будут теплыми.

Много цветков на рябине предвещали урожай овса.

Если на Карпа хорошо уродил щавель – лето будет теплым.

Лягушки громко квакают – в ближайшее время будут дожди.

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Раки выходят на берег – тоже к непогоде.

Прилив реки 8 июня – к ясной погоде, отлив – к осадкам.

Утки без конца ныряют и плещутся в воде – к дождю.

Другие праздники 8 июня 2021

  • Всемирный день памяти домашних животных
  • День рождения пылесоса
  • День социального работника
  • Международный день домохозяйки и домохозяина
  • Всемирный день океанов
  • День таинственных знаков и предсказаний
  • Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга
  • Международный день IPv6

Именины 8 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.

По католическому – Максим и Медард.

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Теги: запреты, приметы, обряды, традиции, поверья, праздники, День ангела, именины, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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