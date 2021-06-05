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Запреты дня 5 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Леонтия

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 5 июня.
Запреты дня 5 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Леонтия
Запреты дня 5 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Леонтия
freepik.com

В субботу, 5 июня 2021 года, православные христиане чтут память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день прозвали Леонтием Огуречником и Леонтием Коноплянником.

Что нельзя делать на Леонтия Огуречника 5 июня 2021?

  • мыть голову - будут неприятности на работе

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    чтобы кто-то видел, как вы занимаетесь хоть чем-то, иначе любые начинания не увенчаются успехом.
  • переезжать - это может привести к крупным финансовым проблемам
  • ремонтировать что-то – вещь вскоре снова сломается, а мастер рискует покалечиться

Приметы и поверья на Леонтия Огуречника 5 июня 2021

5 июня считался самым удачным днем для посева огурцов и конопли. Именно поэтому святой получил прозвища Огуречник и Коноплянник. В народе верили, что посаженые 5 июня огурцы имеют целебные свойства и хорошо подходят для консервирования и засолки. Конопля же, засеянная в День святого Леонтия, даст хороший урожай, тем самым обеспечив людей маслом и тканью.

Существовало для этого дня множество примет о погоде и урожае:

  • Если 5 июня сильно пахнет трава, то вскоре будет дождь.
  • Летающие жуки – к теплому дню.
  • Духота на рассвете предвещала ненастье.
  • Боярышник цветет на Леонтия Огуречника – примета того, что зима будет холодная.
  • Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
  • Рябина цветет – к богатому урожаю конопли.
  • Много муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
  • Много мошек и комаров 5 июня – к сухой и теплой погоде.

Другие праздники 5 июня 2021

  • Праздник солнечных зайчиков
  • День резиновых уточек в ванной

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    Всемирный день охраны окружающей среды
  • Международный день очистки водоёмов
  • День черепашьих гонок
  • День персонального компьютера Apple II
  • Праздник популярных заблуждений
  • Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
  • Всемирный день против видовой дискриминации
  • День теплового аэростата
  • День монгольфьера

Именины 5 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.

По католическому – Валерия и Вонифатий.

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Теги: запреты, приметы, поверья, праздники, украинские традиции, именины, День ангела, обряды, что нельзя делать
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Источник: ivonа bigmir)net

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