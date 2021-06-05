Запреты дня 5 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Леонтия
В субботу, 5 июня 2021 года, православные христиане чтут память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день прозвали Леонтием Огуречником и Леонтием Коноплянником.
Что нельзя делать на Леонтия Огуречника 5 июня 2021?
- мыть голову - будут неприятности на работе
Читай также: Как не попасть к русалкам на Зеленую неделю?чтобы кто-то видел, как вы занимаетесь хоть чем-то, иначе любые начинания не увенчаются успехом.
- переезжать - это может привести к крупным финансовым проблемам
- ремонтировать что-то – вещь вскоре снова сломается, а мастер рискует покалечиться
Приметы и поверья на Леонтия Огуречника 5 июня 2021
5 июня считался самым удачным днем для посева огурцов и конопли. Именно поэтому святой получил прозвища Огуречник и Коноплянник. В народе верили, что посаженые 5 июня огурцы имеют целебные свойства и хорошо подходят для консервирования и засолки. Конопля же, засеянная в День святого Леонтия, даст хороший урожай, тем самым обеспечив людей маслом и тканью.
Существовало для этого дня множество примет о погоде и урожае:
- Если 5 июня сильно пахнет трава, то вскоре будет дождь.
- Летающие жуки – к теплому дню.
- Духота на рассвете предвещала ненастье.
- Боярышник цветет на Леонтия Огуречника – примета того, что зима будет холодная.
- Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
- Рябина цветет – к богатому урожаю конопли.
- Много муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
- Много мошек и комаров 5 июня – к сухой и теплой погоде.
Другие праздники 5 июня 2021
- Праздник солнечных зайчиков
- День резиновых уточек в ванной
Читай также: Вознесение Господне: дата и история праздникаВсемирный день охраны окружающей среды
- Международный день очистки водоёмов
- День черепашьих гонок
- День персонального компьютера Apple II
- Праздник популярных заблуждений
- Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
- Всемирный день против видовой дискриминации
- День теплового аэростата
- День монгольфьера
Именины 5 июня 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.
По католическому – Валерия и Вонифатий.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил