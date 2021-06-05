Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 5 июня.

Запреты дня 5 июня 2021: Что нельзя делать в День святого Леонтия freepik.com

В субботу, 5 июня 2021 года, православные христиане чтут память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе этот день прозвали Леонтием Огуречником и Леонтием Коноплянником.

Что нельзя делать на Леонтия Огуречника 5 июня 2021?

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Приметы и поверья на Леонтия Огуречника 5 июня 2021

5 июня считался самым удачным днем для посева огурцов и конопли. Именно поэтому святой получил прозвища Огуречник и Коноплянник. В народе верили, что посаженые 5 июня огурцы имеют целебные свойства и хорошо подходят для консервирования и засолки. Конопля же, засеянная в День святого Леонтия, даст хороший урожай, тем самым обеспечив людей маслом и тканью.

Существовало для этого дня множество примет о погоде и урожае:

Если 5 июня сильно пахнет трава, то вскоре будет дождь.

Летающие жуки – к теплому дню.

Духота на рассвете предвещала ненастье.

Боярышник цветет на Леонтия Огуречника – примета того, что зима будет холодная.

Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.

Рябина цветет – к богатому урожаю конопли.

Много муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

Много мошек и комаров 5 июня – к сухой и теплой погоде.

Другие праздники 5 июня 2021

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Всемирный день против видовой дискриминации

День теплового аэростата

День монгольфьера

Именины 5 июня 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.

По католическому – Валерия и Вонифатий.

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